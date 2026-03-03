Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní

Autor: ,
  9:26
Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Pošta už dříve letos zvýšila poplatek za platby SIPO.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vyplývá to z ceníku, který pošta zveřejnila na svém webu. Doporučená psaní ekonomická nově zdraží ze 77 na 83 korun, cenná psaní do hmotnosti 50 gramů z 82 na 88 korun, o šest korun budou vyšší i ceny firemního psaní doporučeného ekonomického stejně jako prioritního psaní. Za cenné zásilky všech rozměrů si lidé připlatí dvě koruny. Naopak cena obyčejných zásilek zůstává stejná.

Česká pošta od února zdražuje posílání dopisů i peněžní poukázky

Od začátku letošního roku Česká pošta zvýšila poplatek za platby SIPO o dvě až šest korun. Důvodem byl konec osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH), což představuje nárůst o 21 procent. Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů, může být například k platbám nájemného, elektřiny, plynu a vody.

Od ledna také zdražilo doručení důchodu poštou ze 78 na 94 korun. Netýká se to ale podle sociální správy lidí, jimž přiznala penzi před rokem 2010. Za ně dál poštovné hradí.

Česká pošta navýšila ztrátu. Stále se jí nepodařilo prodat budovu v Jindřišské

Česká pošta má 2 900 poboček a zaměstnává kolem 19 tisíc lidí. Za loňský rok očekává ztrátu pod 400 miliony korun. O rok dříve to bylo 1,25 miliardy Kč. Zřizovatelem pošty je ministerstvo vnitra.

3. března 2026

