Vyplývá to z ceníku, který pošta zveřejnila na svém webu. Doporučená psaní ekonomická nově zdraží ze 77 na 83 korun, cenná psaní do hmotnosti 50 gramů z 82 na 88 korun, o šest korun budou vyšší i ceny firemního psaní doporučeného ekonomického stejně jako prioritního psaní. Za cenné zásilky všech rozměrů si lidé připlatí dvě koruny. Naopak cena obyčejných zásilek zůstává stejná.
|
Česká pošta od února zdražuje posílání dopisů i peněžní poukázky
Od začátku letošního roku Česká pošta zvýšila poplatek za platby SIPO o dvě až šest korun. Důvodem byl konec osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH), což představuje nárůst o 21 procent. Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů, může být například k platbám nájemného, elektřiny, plynu a vody.
Od ledna také zdražilo doručení důchodu poštou ze 78 na 94 korun. Netýká se to ale podle sociální správy lidí, jimž přiznala penzi před rokem 2010. Za ně dál poštovné hradí.
|
Česká pošta navýšila ztrátu. Stále se jí nepodařilo prodat budovu v Jindřišské
Česká pošta má 2 900 poboček a zaměstnává kolem 19 tisíc lidí. Za loňský rok očekává ztrátu pod 400 miliony korun. O rok dříve to bylo 1,25 miliardy Kč. Zřizovatelem pošty je ministerstvo vnitra.