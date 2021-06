Česká pošta posílá lidem SMS k celnímu řízení. Web zákazníky mate

Lidem, kteří si objednali zboží z Číny či jiných zemí mimo EU, začaly přicházet SMS zprávy od České pošty. V nich stojí: Doplňte údaje k Vaší zásilce XXXXX, kterou očekáváme ze zahraničí. Proběhne u ní celní řízení.

Výzva souvisí s nutností platit DPH na balíčky ze zemí mimo EU a povinností vyplnit celní prohlášení. To má začít platit až od července. Česká pošta systém ale spustila dříve.

„Je to SMS, která vám přijde ještě před tím, než zásilka přijde do České republiky, aby si člověk mohl vyplnit své údaje, nezdržovalo to a dostali jste balíček co nejrychleji,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



To je pro mnohé zákazníky matoucí. Jedním z nich je i pan Martin B. z Prahy. Když se pokoušel online formulář vyplnit, nejdříve jej zmátlo, že má do kolonky s názvem Číslo zásilky místo toho zadat PSČ.

Navíc, po vyplnění na něj vyskočí oznámení: „Zásilka z GUID již byla naskladněna.“ Dál neví, co má s formulářem dělat. Když volal na Celní správu, dostala se mu odpovědi, že celníci nejsou ajťáci.

„Je to momentální chyba systému. V tuto chvíli je to technický problém,“ vysvětluje Vitík. „Standardně by to ale mělo fungovat. Sice to mělo začít od 1. 7., ale než sem ta zásilka přijde, může to trvat i 14 dní, proto jsme to spustili dříve,“ dodává.

Lidé tak tápou, zda mají formulář vyplnit. Mají prý na výběr. „Měli by to vyplnit. Když to nevyplní, na zásilku to nebude mít vliv, jen se pozdrží. Stejně to budou muset absolvovat později. Není to povinnost, ale je to urychlení,“ dodává Vitík.

Povinnost platit DPH i na malé zásilky ze zemí mimo EU a celní prohlášení má začít platit od začátku příštího měsíce.