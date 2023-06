Výpověď dostalo asi šest set zaměstnanců pošty. Víc jich nebude, slibuje firma

Pošta také ruší více než 500 pracovních pozic v logistice, z počtu mohlo dostat výpověď odhadem kolem 300 až 350 lidí. Termín skončil ve středu, přesný počet ještě není znám. Vitík to řekl ČTK v Kroměříži, kde pošta otvírala novou pobočku.

„Typových pozic, které se zrušili v rámci pobočkové sítě, bylo 924, kdy zhruba 300 zaměstnanců si našlo místo na jiných provozech na České poště. Především na těch nástupnických pobočkách, kde byla posílena kapacita s tím, že pobočky budou muset odbavovat více klientů. Kolem 600 zaměstnanců odešlo a od 1. července nebudou našimi kolegy,“ uvedl mluvčí.

V logistice šlo podle něj o dalších více než 500 zrušených pozic, a to od 1. srpna, lhůta pro možné výpovědi byla do středy. „I v tomto případě se dá očekávat, že poměr výpovědí a těch, kteří u nás zůstanou a budou pracovat jinde, bude obdobný jako v pobočkové síti. Přesná čísla ale budeme znát ještě buď koncem tohoto, nebo začátkem příštího týdne,“ uvedl mluvčí. Odhadem by tedy mohlo jít podle něj zhruba o 300 až 350 výpovědí.