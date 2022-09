Knap zůstává šéfem pošty. Jeho nástupce bude znám až na konci roku

Šéf České pošty Roman Knap, který měl odejít na konci září, ve funkci zatím zůstává. Ministerstvo vnitra po dohodě s odborníky vypíše výběrové řízení v říjnu, výsledky by mělo mít do konce roku. Knap do té doby ve vedení státního podniku zůstane, potvrdil mluvčí pošty Matyáš Vitík.