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Pobočky už nerušit. Nový ředitel České pošty ukázal, jak podnik promění

Barbora Sedláková
  10:07
Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října...

Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října 2026) | foto: Barbora Sedláková, iDNES.cz

Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října...
Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října...
Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října...
Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října...
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Česká pošta představila plán transformace, která ji má proměnit v konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky představil na tiskové konferenci generální ředitel Richard Hodul. Transformace se podle něj zaměří na spolehlivější doručování, dostupnější pobočky a širší nabídku služeb. Při jedné návštěvě mají zákazníci vyřídit více záležitostí, od zásilek přes finanční služby až po pomoc při komunikaci se státem.

Pošta zachová celostátní pobočkovou síť, rozšíří její nabídku a u vybraných provozoven prověří možnosti vhodnějšího umístění. Nové zdroje příjmů spolu s digitalizací provozu a lepším využitím společných kapacit s Balíkovnou mají podle Hodula vytvořit základ dlouhodobě udržitelného fungování podniku.

Součástí stabilizace je zjednodušení pracovních postupů, automatizace a digitalizace vnitřního provozu. Moderní technologie mají zaměstnancům usnadnit práci a zákazníkům přinést spolehlivější a jednodušší služby.

„Pošta potřebuje změnit především to, co lidem, firmám a státu nabídne a jak funguje uvnitř. Samotné snižování počtu zaměstnanců ani prodej budov její dlouhodobé problémy nevyřeší. Naším cílem je stabilní podnik, který využije svou síť a důvěru zákazníků k poskytování služeb, o něž je skutečně zájem,“ řekl Hodul.

Česká pošta má nového generálního ředitele. Richarda Hodula jmenoval ministr Metnar

Pošta je účetně ve ztrátě od roku 2018, bez prodejů majetku by ztráta v letech 2020–2025 činila v průměru zhruba dvě miliardy korun ročně. Bez zásadní změny by se podle výhledu podniku ve střednědobém horizontu prohloubila až na pět miliard ročně. Transformace proto musí zlepšit hospodářský výsledek o pět až šest miliard korun, zhruba čtyři miliardy má přinést stabilizace současného provozu, zbytek nové služby.

Rok 2027 bude ještě ztrátový, od roku 2028 se má pošta vracet do černých čísel. Postupná proměna má umožnit, aby pošta dlouhodobě financovala své fungování z udržitelných příjmů a dál poskytovala dostupné služby v celé republice.

Pobočky se rušit nemají

Česká pošta zachová síť téměř 3 000 poboček včetně Pošt Partner. Jejich proměna se zaměří na přehlednější uspořádání, prostor pro obsluhu a poradenství i bezbariérový přístup. Nový koncept počítá na některých poštách také se samoobslužnou zónou s nepřetržitým přístupem pro vybrané úkony. Nabídka doplňkového sortimentu má odpovídat konkrétní lokalitě. Zejména v menších obcích může pošta nabídnout i zboží, za kterým by lidé jinak museli cestovat jinam.

„Budoucnost poboček vidíme ve službách, které lidem usnadní každodenní život a přiblíží jim i služby státu. Chceme, aby se lidé na pobočce snadno zorientovali a na jednom místě vyřídili více věcí. V menší obci může být potřeba jiná nabídka než v obchodním centru ve větším městě. Tomu přizpůsobujeme podobu poboček, služby i jejich sortiment,“ vysvětluje Štěpán Svoboda, ředitel divize pobočkové sítě.

Metnar odvolal ředitele České pošty, podnik má projít zásadní změnou

Vedle tradičních služeb chce pošta postupně rozšiřovat asistenci při komunikaci s veřejnou správou. Zákazník by na pobočce získal pomoc s formulářem, přílohami nebo správným odesláním podání. Tento směr navazuje na zkušenosti se službami Czech POINT a propojuje digitální prostředí s osobní pomocí pro ty, kteří ji potřebují.

Prezentace v obchodním centru

Klíčová oznámení vedení České pošty se v minulosti obvykle odehrávala v reprezentativních prostorech historické centrály v Jindřišské ulici. Tentokrát ale šéfové své plány představovali v pobočce nákupního centra v Praze-Řepích. I to může naznačovat budoucí důraz na provozní efektivitu a silnější orientaci na zákaznické prostředí v obchodních zónách. Nový šéf totiž dostal od ministra vnitra za úkol zvýšit efektivitu pošty aniž by plošně rušil pobočky, propouštěl či rozprodával majetek.

Richard Hodul ve funkci koncem dubna nahradil Miroslava Štěpána, jehož ministr vnitra Lubomír Metnar na začátku roku odvolal kvůli špatnému hospodaření podniku. Následovalo výběrové řízení, ze kterého ale vhodný kandidát nevzešel. Ministerstvo poté vybíralo z několika oslovených manažerů.

Richard Hodul má za sebou řadu manažerských funkcí, především u společnosti Tchibo, ve které strávil 22 let. (13. září 2016)

Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes 20 let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu.

Pošta každoročně vykazuje miliardové ztráty. Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku. Chce zachovat pobočkovou síť i zhruba 19 000 zaměstnanců. Zastavila prodej Balíkovny i hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze.

„Prodej Balíkovny by sám o sobě Českou poštu nestabilizoval. Její provoz stojí na společné infrastruktuře a smysl vidíme v tom, abychom toto propojení lépe využili. Efektivnější fungování nám má umožnit nabízet služby za ceny, které odpovídají skutečným nákladům a zároveň obstojí v konkurenci. Potřebujeme vytvořit ekonomicky zdravý provoz, na kterém můžeme stavět další rozvoj,“ vysvětluje Richard Hodul.

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