Česká pošta zvedne od října platy o deset procent, slíbil Rakušan

„Stát dává poště ročně 1,5 miliardy korun na služby, které si objedná. Žádné další požadavky na státní rozpočet už Česká pošta po roce a půl transformace nemá. To svědčí o ekonomické stabilizaci,“ řekl Rakušan.

Právě stabilizace hospodaření umožnila podniku navýšit mzdy. „Už v říjnové výplatě uvidí zaměstnanci na svých výplatních páskách v průměru o deset procent více. Ty peníze jdou do těch výkonných pracovníků, do těch co pracují na přepážkách a obsluhují klienty,“ dodal ministr.

Podle generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána by letošní hospodaření mělo skončit tzv. červenou nulou, tedy jen s minimální ztrátou. Záleží však na tom, zda se poště podaří prodat všechny nemovitosti, jichž se chce zbavit, včetně hlavní pobočky v Jindřišské ulici.

Hlavním cílem proměny pošty je vedle nabízení klasických služeb i rozvoj služeb nových. Od poloviny letošního roku tak podnik nabízí na pobočkách služby Úřadu práce, další se chystá testovat. Mezi ně má patřit například možnost vyřídit si administrativu týkající se zdravotních pojišťoven.

Dalším z plánů je rozšíření balíkových služeb, kdy by podle Štěpána mělo jít na pobočkách podat i vyzvednout balíčky od všech logistických operátorů, kteří na tuzemském trhu fungují.

Rozchod s Balíkovnou

Generální ředitel pošty Miroslav Štěpán na tiskové konferenci zároveň uvedl, že Balíkovna jako poskytovatel komerčních poštovních služeb by se měla od České pošty oddělit do samostatné společnosti od 1. dubna příštího roku. Nějakou dobu pak zůstane ve vlastnictví státu, aby se ukázalo, jak dokáže samostatně fungovat.

Rozdělení České pošty na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a na poskytovatele balíkových a logistických služeb, je jedním z kroků transformace společnosti. Štěpán dříve uvedl, že pošta zvažuje prodej Balíkovny soukromému subjektu, dnes ale upřesnil, že bude potřeba určitá doba, aby se ukázalo, jak Balíkovna hospodaří a jaké bude případně potřebovat investice.

„Provoz komerčních a veřejných služeb v jednom státním podniku je neudržitelný, vyčlenění komerčních služeb do samostatné entity je nevyhnutelné,“ podotkl Štěpán.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) poptávka po klasických poštovních službách klesá a bude klesat ještě rychleji. Zadání tedy bylo využít infrastruktury a široké sítě, znalostí zaměstnanců, aby pošta nabízela takové veřejné služby, které bude stát potřebovat a občané je budou chtít využívat, podotkl.

Podle Štěpána bude mít samostatná Balíkovna formu akciové společnosti, která bude dceřinou firmou České pošty. Rozdělení bude v souladu se zákonem o státním podniku, s případnými dílčími změnami, které ministerstvo vnitra navrhne během podzimu.