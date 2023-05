Pošta přistoupila na změny rušených poboček, nejvíc na severu Moravy a Vysočině

V dalších čtyřech krajích, Jihomoravském, Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském, pošta v seznamu vyměnila po dvou pobočkách a v pěti po jedné. V Praze nebo ve Středočeském kraji k žádné změně podnik nepřistoupil. Vyplývá to z úterních informací České pošty.

Nejvíce na změny doplatila Vysočina, kde se oproti původnímu záměru zruší dvě pobočky navíc výměnou za zachování jedné pošty v Pardubickém a jedné v Moravskoslezském kraji. Například místo pobočky na Bílém předměstí v Pardubicích bude zrušená pošta v Cerekvičce-Rosicích na Vysočině.

Změny se týkají také Znojma, kde se místo pobočky na třídě Dukelských hrdinů ruší pošta v Příměticích, nebo Liberce, kde místo pošty v Poštovní ulici ve Vratislavicích zmizí pobočka v Růžodole.

„Počet redukovaných poboček se nezměnil, na základě 164 jednání s obcemi, městy a kraji došlo k výměně 21 poboček za jiné, které se podle původního plánu rušit neměly. Důvody změn bylo dodržení tří zásad České pošty, tedy. splnění legislativních, ekonomických a klientských kritérií. Zároveň jsme vyšli vstříc v mantinelech těchto kritérií starostům, kteří na základě místní znalosti požadovali změny v seznamu svých rušených pošt,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Všech tři sta poboček bude uzavřeno k 30. červnu, kdy z provozních důvodů budou mít otevřeno jednu hodinu. Během června budou na rušených pobočkách uvedeny informace o nástupnických poštách a o službách, které budou tyto pobočky poskytovat a v kterých časech.

Dále držitelé zákaznické karty České pošty dostanou informace o nastalých změnách, bude spuštěna speciální webová stránka se všemi novinkami a klienti rušených poboček dostanou do svých poštovních schránek informace o změnách, které se jich konkrétně dotýkají.

O snížení počtu povinně provozovaných pošt z 3200 na 2900 rozhodla vláda. Důvodem je snižování nákladů kvůli klesajícímu poštovnímu provozu. Ten se za posledních pět let snížil o 42 procent, počet pošt se přitom nezměnil. Zhruba čtvrtinu nemovitostí z rušených poboček, které pošta vlastní, chce nabídnout k prodeji. Součástí rušení poboček je i snížení počtu pracovních míst zhruba o 1500 z 23.000.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, letos to měly být až čtyři miliardy, proto musela sáhnout k úsporným opatřením. Do poloviny roku by měla oznámit plán transformace, během které se rozdělí na část provozují pobočky a poskytující služby pro stát a komerční část s balíkovými a logistickými službami.