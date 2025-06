Na Czech POINTech občané získají ověřené výpisy z rejstříků, jako je katastr nemovitostí, živnostenský či obchodní rejstřík, a vyřídí většinu základních úředních agend na jednom místě.

„Až čtvrtina obyvatel může mít potíže s orientací v digitální agendě státu, nemusí mít přístup k internetu, chybí jim základní digitální dovednosti, nebo neví, jak správně pracovat s digitální identitou. Díky husté síti poboček, kde mohou klienti žádat o asistované podání, a provozu služeb jako Czech POINT, Datové schránky nebo i mobilní pošty usnadňuje Česká pošta život lidem ve městech i na venkově,“ sdělil Štěpán.

Minulý týden podepsala Česká pošta memorandum o porozumění a spolupráci s ministerstvem vnitra, Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv a Asociací dobrovolných svazků obcí.

Česká pošta podle Štěpána dlouhodobě funguje, vedle doručování psaní a zásilek, jako kontaktní místo veřejné správy. Na svých pobočkách zajišťuje výdej důchodů, vyplácení sociálních dávek i příjem nejrůznějších plateb a poplatků.

Digitální průvodci a mobilní pošta

„Pošta má do budoucna za úkol předat digitální svět tam, kam by se jinak nedostal,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Na vybraných pobočkách proto pošta experimentuje s rolí digitálního průvodce, kdy vyškolený zaměstnanec krok za krokem pomůže s registrací do datové schránky, s elektronickou identitou či s vyplněním formulářů státní správy.

Rozšířeným nástrojem elektronické komunikace jsou pak datové schránky, které umožnily milionům lidí a firmám vyřídit si úřední záležitosti bez fyzické návštěvy úřadů. Díky nim lze podat daňové přiznání, odevzdat žádost na úřad práce či komunikovat s úřady rychle a bezpečně přímo z domova.

Unikátní řešení představuje mobilní pošta, která v regionech zasažených přírodními katastrofami nasazuje pojízdné pobočky. Lidé tak nemusí kvůli vyplácení dávek nebo podání úředních dokumentů dojíždět stovky kilometrů do nejbližšího města.