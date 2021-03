Českou poštu čeká údržba, v pátek večer uzavře na víkend všechny pobočky

Česká pošta v pátek od 19:00 uzavře všechny své pobočky kvůli provozní údržbě datových center. Výluka potrvá do pondělních 04:00. V pátek tak dříve zavře 34 poboček, které by jinak měly večer otevřeno, v sobotu neotevře 524 pošt a v neděli 45 provozoven. Vyplývá to z informací firmy na webu.