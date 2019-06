Pošta se znovu snaží prodat klášter, který vypadá jako z Harryho Pottera

ČTK to v úterý řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Areál bývalého kláštera sv. Gabriela bude pošta nabízet formou elektronické aukce, která se bude konat 19. září. Podrobné informace včetně technické specifikace jsou umístěny na webu České pošty a inzerce objektu na portálu Sreality.

Peníze z prodeje kláštera by měly poště vyztužit rozpočet, loni státní podnik skončil poprvé ve ztrátě. „Snažíme se ho prodat posledních pět let – je to památkově chráněná budova v Holečkově ulici v beuronském stylu, vypadá jako z Harryho Pottera, využívají ji filmaři,“ uvedl letos v únoru generální ředitel pošty Roman Knap.

Před třemi lety pošta první elektronickou aukci s vyvolávací cenou 420 milionů korun zrušila, když závaznou nabídku předložila pouze jedna firma, ale s formálními chybami. Poté pošta areál neúspěšně nabízela ještě dvakrát, naposled za 370 milionů.

Areál vyžaduje rekonstrukci a jeho využití je i kvůli památkové ochraně omezené. Navíc jeho část, kostel svatého Gabriela, má i nadále sloužit ke konání bohoslužeb.

Stát zastoupený ministerstvem pošt a telegrafů po roce 1919 klášter odkoupil za 3,5 milionu korun od jeho tehdejších vlastníků Karla a Aloise Löweinstein-Wertheim-Rosenbergových, aby tu následně zřídil Poštovní úřad šekový, který tu sídlil až do roku 1931. Vyklizené prostory pak byly přiděleny Poštovnímu muzeu.



Po druhé světové válce se hlavním uživatelem budovy postupně stala Poštovní poukázková ústředna, později přejmenovaná na VAKUS. Bývalou klášterní budovu opustil VAKUS až v roce 1998. Ve stejném roce se do objektu nastěhovalo Ředitelství pošt Praha, které odešlo krátce po roce 2010. V budově pak zůstala už jen část Poštovního muzea, které ji opustilo koncem roku 2016.

Česká pošta může zbytný majetek prodávat na základě rozhodnutí vlády teprve od roku 2014.