Dopis pošta doručí jen jednou týdně. Vybranou zásilku až za tři dny

Poště permanentně chybějí doručovatelé, a tak už dnes nestíhá roznést zásilky podle pravidel poštovní vyhlášky. Proto by si chtěla lépe zorganizovat doručování, aby neplýtvala silami a ušetřila. Za loňský rok bude poprvé ve ztrátě.

„Chceme se inspirovat v zahraničí – poštovní správy v Portugalsku, Španělsku, Itálii, Dánsku, v Německu mění systém. Italové si stanovili regiony, kde musí doručovat každý den a na každou adresu, a jiné, kde to dělají v definovaných dnech v týdnu a volné kapacity mezitím využijí jinde,“ říká v rozhovoru pro MF DNES generální ředitel České pošty Roman Knap.

Pošta zvažuje vytvoření několika kategorií zásilek a na ty méně spěšné by lidé čekali delší dobu. Místo dnes obvyklého režimu do druhého pracovního dne by se doručovaly do třetího dne nebo jen daný den v týdnu. „Například by se to mohlo týkat obyčejných dopisů. Dnes slibujeme, že ho dodáme zítra, ale lidé ho stejně dostávají o den déle,“ konstatuje ředitel. Pošta teď zkoumá, jestli vnitřní pravidla doručování nejsou přísnější než zákon. Týkat by se to mohlo i rozmístění poboček a jejich otvírací doby.

Případné změny musí nicméně nejprve odsouhlasit regulátor – Český telekomunikační úřad. „Pošta nás seznamuje se svými nápady a návrhy na inovace – ne se vším souhlasíme,“ říká mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Dánsko jako vzor

Příkladem omezení služeb v mantinelech evropské poštovní směrnice je Dánsko. Tamní pošta loni začala s reorganizací a postupně sníží počet zaměstnanců z 10 na 6 tisíc. „Přestali jsme distribuovat noviny a letáky, nebylo to výdělečné. Obyčejné dopisy roznášíme jednou týdně – v určitých oblastech v pondělí, v jiných v úterý a tak dále. Navíc se doručují spolu s balíky, nenosí je listovní doručovatel,“ vysvětluje mluvčí dánské PostNord Christian Dahl Svendsen.

Česká pošta má aktuálně 30 tisíc zaměstnanců a ročně jich sedm tisíc obmění. Lidé u ní nevydrží ani rok, odcházejí kvůli nízkým penězům a náročné práci.

„Hlavně ve velkých městech a v regionech s nízkou nezaměstnaností nám chybějí lidé – třeba na východu Čech, kde nám automobilky stahují zaměstnance, na Tachovsku v západních Čechách,“ říká Knap. I proto bude Pošta od dubna všem zvedat o 10 procent tarifní platy.

Nekonečné nabírání ale není řešením, pošta chce zautomatizovat, co se dá. Chystá modernizaci svého největšího třídicího uzlu v Malešicích po vzoru německé Deutsche Post, kde většinu zásilek roztřídí stroje, a ne lidé. Víc zapojí IT technologie, balíkovým doručovatelům systém naplánuje trasu tak, aby se využily volné kapacity řidičů napříč okrsky. Klientům systém pošle SMS, když se auto se zásilkou bude blížit. Vydávání balíků by na pobočkách mohly nahradit samoobslužné zóny, kde by stačilo přiložit občanku.

Neschopnost pošty dodržet povinnosti dané vyhláškou, zejména co se týká slíbené rychlosti dodání do druhého dne, opakovaně kritizuje ČTÚ a také jí uděluje pokuty. Na konci loňského roku udělal obří plošnou kontrolu a podle předběžných informací bylo víc zásilek doručeno s chybou než podle pravidel. „Je to systémový problém, chybovost je plošná. Pochybení nyní vyhodnocujeme a zahájíme správní řízení,“ uvedl Drtina.