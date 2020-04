Pošta doručila v březnu víc balíků než před rokem, dopisů ubyla pětina

Česká pošta v březnu zvýšila počet vnitrostátně doručených balíků meziročně o devět procent na 3,8 milionu. Největší zájem byl o posílání Balíku Do roku a Balíku Do Balíkovny. Naopak posílání zásilek do zahraničí kleslo o 217 000 na 2,5 milionu.