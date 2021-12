VIDEO: Pošta hlásí předvánoční špičku, přepraví až 750 tisíc balíků denně

Podle tiskového mluvčího Matyáše Vitíka Česká pošta garantuje, že do Štědrého dne doručí všechny balíky, které převezme do přepravy do 22. prosince včetně. Upozornil, že to neznamená termín objednání v e-shopu, protože internetový obchod po objednávce potřebuje čas na zabalení a vyskladnění zásilky a na poštu se pak dostává s časovým posunem.

„V letošní špičce doručujeme až o polovinu zásilek více, než v předcovidovém roce 2019. Loňský výjimečný rekord letos nepřekonáme, protože lidé se vrátili do kamenných obchodů a vánoční doručování je navíc rozprostřené do delšího období,“ uvedl mluvčí.

Pošta stejně jako loni najala letos na podzim zhruba 5000 brigádníků, kteří se střídají v předvánočních směnách. Podniku také pomáhá síť 5000 specializovaných výdejen Balíkovna na většině pošt nebo u partnerů. Je to dvojnásobek proti loňsku.

Špičku v těchto dnech zažívají i soukromé přepravní společnosti. Například PPL doručuje přes půl milionu balíků denně.