Česká pojišťovna kasíruje odpadlíky. Bývalým klientům účtuje „odchodné“

Pojišťovna údajně navyšuje vlastní výnosy na úkor klientů, kteří u ní předčasně ukončí smlouvu. Problém se může týkat desítek až stovek tisíc smluv a miliard korun.



„Analyzovali jsme desítky smluv našich klientů, u kterých Česká pojišťovna (ČP) neoprávněně snižovala výplatu odkupného,“ uvedl advokát Jan Dáňa. Ten koncem ledna vyzval v dopise předsedu představenstva ČP Marka Jankoviče, aby nesrovnalosti při výplatě odkupného klientům vysvětlil.

Že instituce záměrně manipuluje s finančními nároky klientů, tvrdí i Jiří Chvojka ze spolku Podvedení klienti. „Pokud by průměrná hodnota investiční složky u klientů ČP byla kupříkladu 200 tisíc korun, neoprávněná srážka ve výši 15 procent by činila 30 tisíc korun u každé smlouvy. Podle údajů České asociace pojišťoven v letech 2016 a 2017 klienti ČP ukončili ročně 100 tisíc smluv. Česká pojišťovna si tak mohla od roku 2016 neoprávněně zvýšit příjem až o tři miliardy korun ročně, pokud by takové krácení proběhlo u všech ukončených smluv,“ řekl MF DNES Chvojka.

Podle Jana Dáni se problém týká smluv uzavřených ještě podle zákona o pojistné smlouvě, tedy do konce roku 2013.



Tajemné koeficienty

Pojišťovna pro trestání „nevěrných“ klientů používá mechanismy, které podle advokátů nemá smluvně ošetřené. „Koeficient krácení kapitálové hodnoty a koeficient navýšení nesplacených počátečních nákladů, díky kterým ČP snižuje výplatu peněz klientům při předčasném ukončení smlouvy, nemají žádnou oporu v dokumentech, které klient podepsal nebo měl při podpisu smlouvy k dispozici,“ tvrdí Dáňa.

„Pojistná plnění a další plnění z pojistné smlouvy, zejména odkupné, jsou vždy vyplácena v souladu se zákony, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Každý klient tak dostane vše, na co má na základě podmínek produktu a své smlouvy nárok,“ reagovala mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. „V případě, kdy klient ukončil investiční životní pojištění před uplynutím sjednané pojistné doby a nedodržel tak dohodnutý závazek, se do výpočtu odkupného standardně promítají částky snižující kapitálovou hodnotu, které jsou dopředu stanovené a známé,“ doplnila.

Podle ní srážky zohledňují fakt, že z předčasného ukončení pojištění pro pojišťovnu vyplývají určité náklady. Konkrétně jde o personální a provozní náklady a náklady související s nedodržením předpokládaného investičního horizontu, pro který Česká pojišťovna nakupovala příslušná aktiva, a jejichž předčasné vypořádání pro pojišťovnu znamená ztrátu.

Počáteční náklady zahrnují podle vyjádření České pojišťovny ve spisu u finančního arbitra, do kterého měla MF DNES možnost nahlédnout, zejména provizi tomu, kdo s klientem smlouvu uzavřel. Pojišťovna je dle svých slov běžně rozpočítává do měsíčních splátek pojistného po celou dobu pojištění. Pokud klient smlouvu ukončí dřív, zesplatní se celé. Jak ale vyplývá z pojišťovnou předloženého vyúčtování odkupného, ČP tuto částku dál navyšuje a odečítá si tak skoro jednou tolik.

„Náklady související s předčasným ukončením pojištění nebyly zahrnuty do počátečních a správních nákladů souvisejících s investičním životním pojištěním, protože tyto náklady platí všichni klienti, včetně těch, kteří dodrží podmínky pojištění a smlouvu předčasně neukončí. Nebylo by spravedlivé, aby klienti, kteří dodrží smluvní podmínky, byli penalizováni za ty, kteří se sami rozhodli je nedodržet,“ informovala mluvčí ČP.

V odpovědi na znovu položenou otázku MF DNES, kde jsou výše uvedené koeficienty právně ukotvené, Buriánková jen zopakovala, že pojistná plnění i odkupné jsou vypláceny na základě pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Na jejich konkrétní pasáž však neukázala.

Rozšíření žaloby

Česká pojišťovna se už musí bránit proti rozhodování finančního arbitra o neplatnosti některých svých smluv životního pojištění. Rozhodnutí arbitra nyní přezkoumávají soudy a podle Buriánkové se k tomu staví různě.

Spolek Podvedení klienti již dříve podal na Českou pojišťovnu „hromadnou“ žalobu ve věci údajného nekalosoutěžního jednání pro účtování nesjednaných poplatků. Teď ji možná rozšíří.

„Uvedené protiprávní jednání jsme zjistili přímo z dokumentů, které Česká pojišťovna dodává v rámci sporů s klienty do spisů finančního arbitra. Z desítek případů, jež jsme měli možnost prověřit, to tak od roku 2016 pojišťovna provedla u všech testovaných případů. Českou pojišťovnu jsme již v předžalobní výzvě požádali, aby se tohoto jednání zdržela, a jsme připraveni rozšířit žalobu o ochraně práv porušených nekalosoutěžním jednáním, prostřednictvím které jsme již napadli neoprávněně účtované poplatky,“ informoval advokát Viktor Rossmann, který žalobu jménem spolku Podvedení klienti podal.

Spolek zároveň spouští webový projekt, který má klientům pojišťoven usnadnit případnou stížnost u pojišťovny, podání u finančního arbitra a žalobu k soudu. Registrovaní členové také budou pravidelně informováni o novinkách v této problematice včetně relevantních rozhodnutí státních úřadů.