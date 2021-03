Centrální banka se nadále obává o vývoj ekonomiky. Úroky nejspíš neporostou

Nejistoty a rizika ohledně dalšího vývoje ekonomiky jsou stále velmi výrazné. To by mohlo vést k pozdějšímu zvyšování úrokových sazeb, než se kterým počítá prognóza České národní banky. Vyplývá to z vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady.