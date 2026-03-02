Mezi českými bankovkami byly nejčastěji padělávány dvoutisícikoruny, kterých ČNB loni zachytila 102 kusů, a tisícikoruny se stovkou případů. Právě tyto nominály patří v tuzemsku k nejpoužívanějším. Celková hodnota odhalených padělků českých bankovek přesáhla 567 tisíc korun. U mincí šlo výhradně o padělané dvacetikoruny, jejichž počet proti roku 2024 klesl na méně než polovinu.
„Na padělaných dvacetikorunách je horší ražba, zhoršuje se od středu směrem k okrajům. Kolem celé obruby je hluboká rýha,“ popsala Kubelková. Nejvíce padělaných bankovek odhalila policie, dále banky, Česká národní banka a zpracovatelé hotovosti.
Úřady zachytily i 16 pozměněných bankovek a 18 pozměněných mincí, tedy pravých peněz upravených na vyšší hodnotu. Ve všech případech šlo o velmi nekvalitní zásahy.
Podle Kubelkové byla většina padělků českých bankovek nízké úrovně a postrádala ochranné prvky, takže je bylo možné odhalit už pouhým pohledem či dotykem. Nejvíce padělaných korunových bankovek zajistily úřady na Českolipsku se 145 případy, následovala Praha.
Vedle toho ČNB zadržela také 1 011 padělaných či pozměněných zahraničních bankovek a mincí, především eur a amerických dolarů. U eura převažovaly padělky padesátieurových bankovek, u dolaru šlo nejčastěji o stodolarovky. Jejich kvalita byla podle Kubelkové znatelně vyšší než u padělků české měny.
Z nepravých bankovek a mincí zadržela ČNB nejvíce napodobenin, které sice napodobují pravé peníze, ale za účelem například nejrůznějších rituálů. Při výrobě napodobenin však musí být dodrženy podmínky reprodukce a to zejména, aby nebyly zaměnitelné s pravými penězi. Česká národní banka jich v loňském roce zadržela přes 7 tisíc, což je o polovinu více, než v roce předchozím.
100 let padělků
První padělek byl zadržen už v roce 1927, rok poté, co Národní banka Československá začala tisknout bankovky. První známý padělek bankovky NBČ, konkrétně dvacetikoruny, byl zaznamenán 19. července 1927.
První padělaná bankovka, která je ručně kreslená barevnými inkousty, byla zadržena už v roce 1927.(2. března 2026)
„Tento padělek je ručně kreslený. Je vytvořený barevnými inkousty,“ uvedla Kubelková. Z jedné strany nese kresbu Aloise Rašína a z druhé Milana Rastislava Štefánika. „Je to umělecké dílo,“ dodala. První profesionálně tištěné padělky se objevují od roku 1933.
ČNB velmi intenzivně sleduje trendy v paděláních domácích a zahraničních měň a sleduje i inovace v padělání ochranných prvků, proto podle Kubelkové pracují na modernizaci ochrany bankovek.
Bankovní rada ČNB zadala odborné posouzení ochranných prvků českých bankovek s cílem analyzovat jejich další rozvoj. „Faktem je, že některé ochranné prvky zůstávají po několik desetiletí beze změny,“ řekla. Česká národní banka nyní pracuje na technickém řešení a harmonogramu emise nových bankovek.
Jak padělek rozeznat?
Padělané bankovky lze rozpoznat kontrolou ochranných prvků. K jejich odhalení stačí ověřit pravost ve třech jednoduchých krocích – promnutím bankovky mezi prsty, pohledem proti světlu a jejím sklopením.
První jednoduchá kontrola je vzít bankovky do rukou. Nemusím se na ni ani koukat. Pouhým pohmatem je cítit, že bankovkový papír je jiný než papír klasický, je totiž vyroben z bavlny,“ vysvětlila Kubelková.
Další jednoduchý způsob, jak zkontrolovat ochranné prvky, je prohlédnout si bankovky proti světlu. Dominantním znakem je vodoznak. Druhým výrazným prvkem je ochranný proužek, který je zapuštěný do papíru. Při prosvícení je na něm dobře vidět i mikrotext s nominální hodnotou a logo ČNB,“ dodala.
„Třetím prvkem, který tak známý není, ale je velmi výrazný a chrání naši bankovku velmi dobře, je takzvaná soutisková značka,“ vysvětlila. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena „ČR“. Z každé strany bankovky je viditelná jen část značky a celá je vidět pouze proti světlu.
Kubelková upozornila, že pokud má někdo podezření na padělané platidlo, může jeho přijetí odmítnout. Doporučila proto při přebírání hotovosti peníze pečlivě zkontrolovat a v případě pochybností je nepřijímat.
Pokud už lidé podle ní padělek převzali, měli by se obrátit na policii, která jej postoupí k posouzení České národní bance. Pokud se prokáže pravost, peníze se vrátí majiteli, odhalené padělky však ČNB zabaví bez náhrady. Placení padělanými penězi je v České republice trestným činem.