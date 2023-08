Jak vnímají podnikatelé budoucnost českého hospodářství? Vládám chybí odvaha

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza v pondělí před polednem společně diskutovali o tom, jak dlouhodobě nakopnout českou ekonomiku.

„Česká republika se momentálně nachází na křižovatce. Stojí před zásadním rozhodnutím, jakým směrem se má do budoucna vydat. Pokud se česká ekonomika nezaměří na klíčové investice, bude míjet dobré příležitosti a hrozby budou naopak narůst,“ myslí si Zajíček.

Hospodářská komora před už několika dny publikovala analýzu konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. V ní její analytici uvedli, že Česká republika vyčerpala všechny dosavadní faktory růstu a ztratila své konkurenční výhody. Důsledkem může být dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mezd i životní úrovně obyvatelstva.

Investice, investice, investice

Odborníci se během diskuze věnovali hned několika důležitým investicím, na které by česká ekonomika neměla v dalších letech zapomínat. Zajíček je rozdělil na tvrdé a strategické. Do první skupiny zahrnul investice do dopravy, energetických či datových sítí nebo do bydlení a další výstavby. Mezi strategické investice pak zařadil oblast vzdělání, trhu práce, vědy, výzkumu a inovací. Ostatní diskutující jeho pohled sdíleli.

„Máme za sebou 34 let od revoluce, které byly v mnoha směrech úspěšné. V poslední době jsme ale usnuli na vavřínech a kolem nás probíhá soutěž. Nejsou to jen Spojené státy nebo Evropa. Probouzí se i Asie a my s nimi musíme soupeřit. Žijeme si nad poměry a žádná transformace ekonomiky neproběhla. Chybí infrastruktura, máme zbytečně hodně obcí a široký veřejný sektor. Přitom máme kolem sebe dost vzorů. V oblasti digitalizace jde třeba o Estonsko,“ řekl Rafaj.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy zároveň dodal, že Česku se sice daří obnovovat tradiční značky a po devadesátkách tu vznikla i spousta velmi úspěšných firem, tyto snahy ale nestačí.

„Současná doba vyžaduje odvážná rozhodnutí. Jinak hrozí, že třeba rychlodráhy půjdou mimo Českou republiku,“ doplnil Rafaj s tím, že velmi vážným aktuálním problémem je nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Firmy bez lidí nemohou růst

Právě velmi nízká míra nezaměstnanosti brzdí české firmy možná úplně nejvíc. Počet volných pracovních míst je dlouhodobě rekordní, zaměstnavatelé mezi sebou musí bojovat prostřednictvím vyšší nabízené mzdy. Žádné vládní řešení tohoto problému ale podle odborníků momentálně na stole není.

„My na to upozorňujeme dlouhodobě a ten problém se bude do budoucna už jen prohlubovat. Představili jsme vládě i aktualizaci migrační politiky, ale žádný posun nenastal. Firmy nemohou kvůli personální krizi dál růst,“ upřesnil zástupce Svazu průmyslu a dopravy s tím, že nyní v České republice podle odhadů chybí asi 300 tisíc lidí. Pokud by se zároveň opravdu realizovaly všechny potřebné strategické investice, postrádalo by české hospodářství dalších 200 tisíc lidí.

Migrační politika je důležitým tématem i pro Jana Wiesnera. „Jde o to, abychom do České republiky dostali celé rodiny. Ty se tu uplatní. Jejich děti tu zůstanou a budou zde studovat. Podobné věci se musí řešit komplexně,“ komentoval požadavky prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

„Nezačínáme na zelené louce, nastavenou hospodářskou strategii budeme muset v dalších letech přizpůsobovat, ale musí přijít odvaha. Hospodářské cíle překračují působnost jedné vlády. Musí se najít celospolečenská shoda,“ dodal závěrem za Hospodářskou komoru Zdeněk Zajíček.