Český statistický úřad přišel s na první pohled optimistickou zprávou: reálné příjmy v Česku vzrostly více než spotřeba a tuzemské domácnosti si ve druhém čtvrtletí odkládaly stranou téměř dvacet procent svých příjmů. Míra úspor je tak skoro dvojnásobná oproti dobám před pandemií covidu.
Lenka Farkačová Říhová z Ambis Univerzity však upozorňuje, že to není automaticky dobrá zpráva. „Domácnosti odkládají větší část svých příjmů namísto jejich okamžité spotřeby. Přitom právě spotřeba domácností představuje významnou složku české ekonomiky a jeden ze zdrojů jejího růstu.“
Reálná hodnota milionu naspořeného v roce 2008 dnes činí pouhých 550 tisíc korun.