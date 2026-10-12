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České domácnosti odkládají větší část příjmů stranou. Brzdí tím ekonomický růst

Barbora Sedláková
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tuzemské domácnosti šetří dvakrát více než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmů, ekonomickému růstu tím ale škodí. Většinu úspor navíc drží bohatá menšina, zatímco mnoho rodin nemá z čeho šetřit.

Český statistický úřad přišel s na první pohled optimistickou zprávou: reálné příjmy v Česku vzrostly více než spotřeba a tuzemské domácnosti si ve druhém čtvrtletí odkládaly stranou téměř dvacet procent svých příjmů. Míra úspor je tak skoro dvojnásobná oproti dobám před pandemií covidu.

Lenka Farkačová Říhová z Ambis Univerzity však upozorňuje, že to není automaticky dobrá zpráva. „Domácnosti odkládají větší část svých příjmů namísto jejich okamžité spotřeby. Přitom právě spotřeba domácností představuje významnou složku české ekonomiky a jeden ze zdrojů jejího růstu.“

Reálná hodnota milionu naspořeného v roce 2008 dnes činí pouhých 550 tisíc korun.

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České domácnosti odkládají větší část příjmů stranou. Brzdí tím ekonomický růst

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Tuzemské domácnosti šetří dvakrát více než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmů, ekonomickému růstu tím ale škodí. Většinu úspor navíc drží bohatá menšina, zatímco mnoho...

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