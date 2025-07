„Meziroční růst HDP o 2,4 procenta podpořila domácí poptávka, zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Za mezičtvrtletním růstem stály podle úřadu především výdaje na spotřebu domácností, které zaznamenaly růst už čtvrté čtvrtletí v řadě. Naopak negativní vliv mělo na mezičtvrtletní vývoj saldo zahraničního obchodu.

Hlavní analytik společnosti Citfin uvedl, že předběžný výsledek HDP mírně zklamal, zaostal totiž za tržním odhadem. „Jedním z možných vysvětlení je to, že na začátku roku byla ekonomická aktivita pozitivně ovlivněna efektem předzásobení před zavedením amerických cel, zatímco ve druhém čtvrtletí tento efekt již vyprchával,“ vysvětluje Novák.

Toto vysvětlení podle Nováka podporuje i mezikvartální pokles zpracovatelského průmyslu ve druhém čtvrtletí. „Dělat nějaké zásadnější závěry k vývoji HDP bez znalosti struktury však zatím úplně nelze,“ dodal Novák. Detaily o HDP zveřejní statistický úřad až za měsíc.

Otazníky nad cly

„Pozitivní je, že se tuzemská ekonomika může opřít o domácí poptávku, a to primárně o spotřebu domácností. Uvidíme, jaký dopad budou mít ve druhé polovině letošního roku na tuzemskou ekonomiku cla,“ shrnul Novák. Dodal, že pokud by i v dalších čtvrtletích domácí ekonomika mezikvartálně stagnovala, tak by letos HDP vzrostl o 1,8 procenta. „To by vzhledem k okolnostem nebyl nijak špatný výsledek,“ dodal.

Ekonom z poradenské společnosti Deloitte Filip Pastucha očekává, že spotřeba domácností bude stabilním motorem růstu ekonomiky i v tomto čtvrtletí. Inflace se totiž drží v tolerančním pásmu ČNB a reálné mzdy mohou pokračovat v růstu, čímž roste také ochota domácností pokračovat ve své spotřebě. „Je třeba ovšem připomínat, že životní úroveň obyvatel je stále nižší než v roce 2021 vlivem inflační vlny z předchozích let,“ dodal.