Aktualizovaná prognóza oproti listopadovému výhledu mírně snižuje letošní očekávání růstu reálného HDP. Důvodem jsou především důsledky konfliktu na Blízkém východě, který zhoršil cenovou i fyzickou dostupnost některých komodit a zvýšil nejistotu ohledně dalšího ekonomického vývoje. Česká ekonomika však do tohoto nabídkového šoku vstupovala v relativně dobré kondici, proto Hospodářská komora i nadále očekává pouze mírné zpomalení růstu.
„České firmy znovu potvrzují, že se dokážou vyrovnat i s mimořádně složitými podmínkami. Navzdory geopolitickým konfliktům, obchodním bariérám nebo slabému výkonu eurozóny zůstává české hospodářství v růstové trajektorii,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Další rozvoj ale podle něj není možné stavět jen na schopnosti firem přizpůsobit se nepříznivému prostředí.
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„Hlavním tahounem růstu pro letošní i příští rok zůstane spotřeba domácností,“ upozornil tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič s tím, že její příspěvek k růstu HDP by měl letos dosáhnout 1,3 procentního bodu. Podle něj jde o důsledek nečekaně vysokého růstu mezd a kvůli zvýšeným nákladům na výplaty nezbývá firmám dost prostředků na investice. „Mzdy rostou a kupní síla mezd poroste i nadále. Pro celý rok počítáme s růstem mezd do sedmi procent.“ Průměrná nominální mzda by měla letos vzrůst o 6,6 procenta, reálně po odečtení inflace ale je to jen o 4 procenta.
Zelená pro investice
Prognóza předpokládá, že navzdory zhoršeným podmínkám budou firmy pokračovat v investicích do svého rozvoje. Fixní investice by letos měly přispět k růstu HDP 0,5 procentního bodu. Podle Minčiče by ale bylo ideální, kdyby fixní investice v ekonomice hrály větší roli. Zároveň by se podle něj měl do budoucna více projevovat exportně orientovaný charakter českého průmyslu.
Zahraniční obchod podpoří podle komory růst ekonomiky pouze mírně. Vývoz by měl letos vzrůst o 4,8 procenta, dovoz o 5,1 procenta a ve výsledku tak čistý export přispěje k růstu HDP jenom o 0,1 procentního bodu. Podle expertů komory zahraničnímu obchodu škodí kromě poklesu poptávky ztráta konkurenceschopnosti českých výrobků v důsledku vysokých nákladů, ale i kurzová rizika nebo silná koruna a administrativní zátěž.
Slabší zahraniční poptávka po českých výrobcích podle nich souvisí především s nepříznivým ekonomickým vývojem v Německu a pouze pozvolným růstem eurozóny. Nevyužitý potenciál vidí Zajíček v robotizaci. Česká republika je podle něj v tomto oboru pozadu, ale technické znalosti a dovednosti v České republice pracovníci mají přitom výjimečné. „Je to obrovská příležitost pro oblast strojírenství. Potřebujeme ho nastartovat, vykročit ze subdodavatelských řetězců a naopak stát se lídry v oboru.“
V roce 2027 Hospodářská komora očekává zrychlení růstu české ekonomiky na 2,5 procenta díky postupnému odeznívání negativních dopadů blízkovýchodního konfliktu. Hlavním tahounem růstu i příští rok zůstane spotřeba domácností, ale vyšší příspěvek než letos by měly mít fixní investice, spotřeba vlády i čistý export.
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„Predikce pro rok 2027 je postavena na předpokladu stabilizace světové ekonomiky a nalezení trvalejšího mírového řešení konfliktu na Blízkém východě. S ohledem na turbulentní vývoj posledních let zůstávají geopolitické konflikty, narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, posilování obchodních bariér i další vývoj německého hospodářství hlavními riziky našeho výhledu,“ upozornil tajemník Hospodářské komory České republiky Ladislav Minčič.
Makroekonomická prognóza Hospodářské komory ČR je výsledkem spolupráce s analytickým týmem České spořitelny. Vedle makroekonomických dat a ekonomických modelů vychází také z pravidelných šetření komory mezi podnikateli, která zachycují aktuální očekávání a zkušenosti firem napříč obory i regiony.