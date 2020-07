Brusel zhoršil odhad vývoje ekonomik. U Česka čeká propad o 7,8 procenta

Oproti květnové prognóze jsou letošní vyhlídky české ekonomiky o 1,6 procentního bodu horší. I přesto, že je to více, než se původně očekávalo, je na tom Česko lépe než většina unijních států.

Evropská ekonomika po koronavirových omezeních očekává propad o 8,3 procenta a pro země používající euro předpovídá unijní exekutiva pokles dokonce o 8,7 procenta.

„Ekonomický dopad omezení volného pohybu osob je závažnější, než jsme původně očekávali. Stále zdoláváme bouřlivou ekonomickou situaci a čelíme řadě rizik včetně rizika další velké vlny infekce,“ prohlásil místopředseda EK Valdis Dombrovskis.

Hůře je na tom jih či Slováci

Kromě celkových čísel vzroste i rozdíl mezi jednotlivými členskými státy. Nejtěžší dopad bude mít podle komise covidová krize na jihoevropské země, v nichž se nákaza šířila nejvíce, a u nichž bude pokles výrazně větší, než při jarních odhadech.

Italská ekonomika se propadne o 11,2 procenta, španělská o 10,9 procenta. Mezi další výrazně zasažené země bude patřit Francie s propadem 10,6 procenta či Slovensko, které může očekávat pokles o devět procent. Německo jako nejsilnější unijní ekonomika se s odhadovaným poklesem o 6,3 procenta řadí k méně zasaženým zemím. S vůbec nejmenším poklesem o 4,6 procenta se pak bude muset vyrovnávat polská ekonomika.



Příští rok má být lépe

Lepší časy se dají očekávat až v příštím roce. Dle odhadů by mělo evropské hospodářství vzrůst o 5,8 procenta, komise uvedla, že v případě eurozóny pak půjde o 6,1 procenta.



Vyrůst by měl i český hrubý domácí produkt a to o 4,5 procenta. I to je však o půl bodu méně než při jarním odhadu, uvedla komise. Na pokles českého hospodářství orientovaného na vývoz bude mít podle komise zásadní vliv útlum průmyslové výroby a také nižší poptávka v dalších evropských zemích.

Zvláště významný dopad bude mít stagnace automobilového průmyslu, předpovídá Brusel. Nejvýraznější propad české ekonomiky předpokládá komise pro právě skončené druhé čtvrtletí, v němž by kvůli téměř dvouměsíčním omezením provozu zásadních hospodářských odvětví měl HDP klesnout o téměř 11 procent.

Od třetího kvartálu by se hospodářství mělo začít pomalu zotavovat, v některých odvětvích jako je doprava či cestovní ruch však může mít pokles dlouhodobější dopady.