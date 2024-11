Rizikových půjček ubylo. I tak mnozí splácejí dluhy úvěrem, zjistil průzkum

„Stále jsou v populaci lidé, kteří se chovají nadále rizikově. Je zde část populace, která k tomu byla dotlačena krizí. Rostl tedy počet lidí, kteří se zadlužovali kvůli situaci. Nyní stále zůstává velká část populace, která nemůže tvořit žádnou rezervu. Pomalu se to ale lepší,“ tvrdí Michal Straka z agentury Ipsos, která se na průzkumu podílela.

Vysoce rizikově se v letošním roce celkově chovalo sedm procent Čechů. „Je to nejlepší výsledek za sledování Indexu. Lidé si pravděpodobně začínají více uvědomovat, která chování jsou riziková, co to pro ně může znamenat a snaží se mu vyhnout,“ dodal Filip Hanzlík, náměstek ředitele ČBA.

Nejrizikovější je skupina lidí v produktivním věku mezi 36 až 44 lety s nižším vzděláním. Jako rizikové chování průzkum, který proběhl v půlce listopadu mezi více než tisícovkou respondentů, hodnotí kumulaci půjček, zda dotyčný splácí půjčku půjčkou či jestli místo, kde si půjčuje, má licenci České národní banky. „Víme, že část lidí chodí k nebankovním společnostem, často kvůli tomu, že dostanou peníze rychleji, 27 procent tvrdí, že tam dostali lepší úrok. Je ale otázka, zda si umí spočítat, kolik půjčka doopravdy stála,“ upozornil Straka.

Výše úroku neřekne o ceně úvěru všechno

„Výše úroku totiž není to jediné, na co se u ceny úvěru dívat. Zásadní je roční procentní sazba nákladů, takzvané RPSN, tato sazba ukáže, kolik skutečně za úvěr přeplatíme. To bychom měli vyžadovat od každého poskytovatele,“ doplnil Filip Hanzlík.

Naopak nejméně rizikovou skupinou se stali senioři s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním. Převládá půjčování na spotřebu, celkově si lidé v minulosti nejčastěji půjčovali na auto či motorku nebo rekonstrukci bytu. Následuje bílá elektronika, vybavení bytu nebo spotřební elektronika. Příští rok má v plánu si půjčit osm procent Čechů.

„Část populace si v posledních letech pořizovala méně energeticky náročné spotřebiče. Tam byl velký nárůst. Češi proto považují bílé elektro za položku, na níž je v pořádku si půjčit, protože pak ušetří na účtech za elektriku,“ dodal Straka. Uzavřel, že téměř tři čtvrtiny Čechů by si naopak nikdy nepůjčili na dovolenou nebo zážitky.