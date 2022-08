Česká ekonomika letos poroste o 2,4 procenta, příští rok o procento

„V první polovině letošního roku byly hlavním růstovým faktorem investice, který by měly zůstat hlavním růstovým faktorem pro letošní rok,“ uvedl Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Česká bankovní asociace (ČBA) očekává, že ekonomika projde v následujících čtyřech kvartálech mírnou recesí. „To znamená, že statistika HDP poklesne dva kvartály po sobě. Zatím se vzhledem k velké nejistotě nedá říct, jestli to bude ve druhé polovině letošního roku nebo na přelomu letošního a příštího roku,“ zmínil Sklenář.

Výhled růstu ekonomiky na rok 2023 je jedno procento. Prognóza ČBA však nepočítá s černými scénáři, jako je například výpadek dodávek zemního plynu. „Ten by samozřejmě ekonomický výhled výrazně zhoršil,“ vysvětlil Sklenář.

Inflace daleko od cíle ČNB

Inflaci pro letošní i příští rok asociace přehodnotila směrem nahoru, za čímž stojí zejména pokračující růst cen energií a potravin.

„Očekáváme nadále další navyšování meziroční inflace až do blízkosti dvaceti procent v průběhu podzimu tohoto roku, poté začne inflace pravděpodobně slábnout,“ řekl Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance a ekonom ČSOB. Odhad průměrné inflace za celý letošní rok je 15,7 procenta.

„K výraznějšímu zpomalení meziroční dynamiky by mělo dojít až v roce 2023,“ uvedl Jan Bureš. Na konci příštího roku by měla inflace zpomalit na zhruba čtyři procenta, to je ale stále nad inflačním cílem České národní banky. Průměrná inflace za rok 2023 by měla dosahovat 8,3 procenta.

„Ačkoli se některé ekonomické poruchy typu potíží v dodavatelských vztazích v posledních měsících zmírnily, ve světle současného dění to příliš optimismu nepřináší. Světová ekonomika postupně zpomaluje, Spojené státy se v recesi již nachází a ekonomika eurozóny do ní podle většiny odhadů směřuje v druhé polovině letošního roku. Nejvyšší rizika však stále plynou z budoucích dodávek ruského plynu do Evropy a dalšího vývoje válečného konfliktu,“ zmínil ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Stále nízká nezaměstnanost

S výrazným zhoršením situace na trhu práce ČBA nepočítá. „I když růst zpomalí, tak míra nezaměstnanosti zůstane pořád na velmi nízkých úrovních,“ uvedl Petr Sklenář. Letošní podíl nezaměstnaných se bude pohybovat nadále pod 3,5 procenta a bude tak jen nepatrně vyšší, než byl v roce 2018. Podíl nezaměstnaných v roce 2023 by měl být v průměru 3,5 procenta.

Růst mezd by měl letos dosáhnout sedmi procent a v obdobném tempu pokračovat i v příštím roce. Vzhledem k inflaci však bude letos propad reálných mezd výrazný a patrně bude v mírnějším rozsahu pokračovat i v roce příštím. Po rychlém zvyšování úrokových sazeb již prognóza čeká jejich možný růst k 7,5 procenta, do konce příštího roku pak jejich snížení na 5,5 procenta.

Kurz koruny by měl zůstat v příštích dvou letech mírně pod hranicí 25 Kč za euro. Koncem letošního roku by se měla koruna pohybovat kolem 24,75 Kč za euro. Panel předpokládá, že ČNB bude do konce roku na trhu aktivní a podporovat kurz koruny intervencemi. Pro příští rok se výhledy více rozchází a kurz koruny koncem příští roku je očekáván v rozmezí od 23,8 po 25 Kč za euro, v čemž se promítají i rozdílné předpoklady o vývoji kurzu eura k dolaru. Mediánový odhad je 24,6 Kč za euro.

Deficit hospodaření státu pro letošní rok odhaduje prognóza ČBA na 4,8 procenta HDP, což je obdobná hodnota jako v květnové prognóze. Schopnost konsolidovat veřejné finance se v letos citelně zhoršila následkem války na Ukrajině. Ačkoli inkaso daňových příjmů překvapuje spíše pozitivně, a to nejen z titulu zrychlující inflace, mimořádné okolnosti přináší i citelný nárůst výdajů, uvedla asociace.

Dynamika růstu úvěrů bude letos ovlivněna nejistou ekonomickou situací a prostředím vysokých úrokových sazeb. Na současnou situaci vysokých korunových úrokových sazeb část firemního sektoru reaguje přechodem na cizoměnové financování. Růst vkladů domácností zpomaluje a lze pozorovat přesun z běžných účtů s nízkým úročením ve prospěch spořících účtů, kde průměrná úroková sazba dosáhla v červnu 5,3 procenta.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.