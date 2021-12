Bankovních podvodů přibývá, varuje asociace. Podvodníci vysávají celé účty

Způsobené škody se podle asociace pohybují v řádech milionů korun. „Pokud by měly banky podezření z ohrožení klientských vkladů, dokážou účet a prostředky klienta uložené na něm zablokovat a ochránit samy. Nikdy nežádají klienta o jejich převod na jakýkoliv jiný ‚bezpečný‘ účet, nikdy nepožadují jejich hotovostní výběr a následný vklad přes bankomat na jiný účet vedený v kryptoměnách ani v žádné jiné měně,“ připomněla.

„Útočníci obvykle kontaktují klienta s tím, že jeho účet byl napaden, a pokud chce své peníze zachránit, musí s nimi spolupracovat. Často se přitom ohánějí i součinností s Policií ČR. Klienti ve strachu, že o své peníze přijdou, pak udělají, co po nich podvodníci žádají. V mnoha případech je i klienti sami pustí do svého internetového bankovnictví prostřednictvím aplikace umožňující tzv. vzdálený přístup do PC, kterou si stáhnou na základě instrukcí podvodníků,“ vysvětlil princip útoků předseda komise ČBA pro kyberbezpečnost Petr Barák.

Banky se setkávají i s případy, kdy podvodníci volají klientovi a ptají se ho, zda si ve své bance žádá o půjčku. Když jim klient sdělí, že o žádnou půjčku nežádá, podvodníci mu vysvětlí, že půjčka byla ale již schválena a peníze načerpané na jeho účet je třeba z důvodu jejich ochrany okamžitě vyzvednout v hotovosti a vrátit je na účet banky s pomocí nejbližšího bankomatu na kryptoměnu. Postižený klient tak nejenže přijde o své úspory, ale musí splácet i půjčku, kterou načerpal.

Asociace upozorňuje klienty bank, aby dbali zvýšené obezřetnosti a v žádném případě nesdělovali citlivá data po telefonu, ani emailem. Banky tyto údaje po svých klientech nikdy nechtějí. „Pokud si klient není jistý, zda mu volá jeho banka, je lepší hovor ukončit a kontaktovat oficiální telefonní linku banky,“ uzavřel Barák.