Češi letos v cizině utratili skoro o čtvrtinu víc než loni. Skokanem je Polsko

Během léta utráceli Češi ve 179 zemích světa. Výjimkou přitom nebyly ani tak exotické destinace, jako Nová Kaledonie, Samoe, Malawi nebo třeba Bhútán. Jasnou jedničkou v útratách Čechů je však podle dat ČSOB Polsko. „Skokanem roku se ale jeví být Polsko s nárůstem objemů útrat o třetinu oproti loňskému roku,“ říká Vladimír Vojtíšek, výkonný ředitel za oblast Daily Banking v ČSOB.

„Pozoruhodné je, že na špici zůstává Polsko i v případě, že odhlédneme od trendu nakupování potravin a pohonných hmot v zahraničí. Pokud bychom totiž naše výsledky očistili od útrat v supermarketech a čerpacích stanicích, vidíme nárůst dokonce vyšší, tedy až o padesát procent,“ dodává Vojtíšek. Naopak výrazný propad v útratách zaznamenalo Chorvatsko a Slovinsko, kde se objem snížil o patnáct procent.

Objem utracených peněz v zahraničních supermarketech rostl dokonce rychleji než v těch tuzemských. „Z okolních zemí rostou transakce našich klientů nejvíce v Polsku, meziročně v období od ledna do srpna je zde patrný nárůst o 37 procent. Na dalších příčkách v útratách Čechů se pak usadilo Německo s 27 procenty, v Rakousku a na Slovensku pak objem vyrostl přibližně o dvacet procent,“ dodává Vojtíšek.

Vedle běžných nákupů v supermarketu pak Češi v zahraničí více utráceli také za ubytování, kde meziroční růst činil tři procenta, dále pak v restauracích, kde útraty stouply o devatenáct procent. Vzrostly i útraty za oblečení a kosmetiku, a to zhruba o deset procent.

Naopak pokles útrat je možné sledovat v segmentu pohonných hmot, kde se ale do objemu utracených peněz promítlo spíše snížení cen.

Češi si připlatili i za letenky

Češi letos za své letenky v průměru zaplatili o patnáct procent více než loni. Míra růstu cen se ale zásadně lišila podle destinace.

„Průměrné ceny letů do Spojeného království tak například meziročně vzrostly o cca 25 procent, zatímco ceny letů do Chorvatska, kde se významně zvýšila nabídka i kapacity zejména nízkonákladových dopravců, meziročně o procento klesly. Obecně pak rostly i ceny středně dlouhých letů, v průměru o deset procent. Pokles však zaznamenaly lety dálkové, a to o procento,“ uvedl Juraj Strieženec z Kiwi.com.

Na popularitě pak v letošním roce získaly především asijské země, kam meziročně odcestovalo na letní dovolenou o 60 procent Čechů více než loni.