Češi se loni nebáli měnit dodavatele energií. Změn bylo meziročně o pětinu víc

Svého dodavatele elektřiny loni odběratelé změnili v 579 344 případech. Meziročně je to o zhruba 22 procent více změn. Rovněž u dodávek plynu spotřebitelé loni častěji měnili svého dodavatele, konkrétně v 204 696 případech, což znamená oproti předloňsku nárůst o téměř 17 procent. Celkové číslo počtu změn je na úrovni roku 2022, kdy trh ovlivnila energetická krize.

Nejvíce změn odběratelé podle statistik loni udělali tradičně hned na začátku roku, kdy obchodníci často představují nové tarify. Za leden tak operátor evidoval více než čtvrtinu všech změn loňského roku. Naopak na jaře klesl počet změn dodavatelů u elektřiny i plynu na minimum. Na podzim začalo změn dodavatelů spolu s rozšiřující se nabídkou obchodníků postupně opět přibývat.

Je to stejně málo, říká analytik

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je však stále počet změn žalostně nízký. Upozornil na to, že v Česku je 6,3 milionu odběrných míst, počet loňských změn tak odpovídá zhruba 12,4 procenta. „Ukazujete to, že Češi nejsou ekonomicky gramotní, nechtějí využívat výhod volného trhu a kapitalismu, zůstávají u svých původních monopolistů. Podobně to je v mobilním volání, pojištění a bankovnictví. Proto v těchto segmentech mají dodavatelé v evropském srovnání nadprůměrné marže a zisky,“ podotkl Dohnal.

Nárůst počtu změn v loňském roce je podle analytika XTB Jiřího Tylečka důsledkem vysokých cenových rozdílů mezi dodavateli a výhodnými nabídkami na trhu. „Při poklesu cen na trhu se dodavatelům vyplácela strategie nenakupovat energie do zásoby, ale pružně se přizpůsobovat situaci menšími postupnými nákupy pro své klienty,“ řekl.

Češi tak loni reagovali na nové, převážně levnější nabídky dodavatelů elektřiny a plynu, většina z nich během loňského roku upravovala své ceníky několikrát. V nabídkách dodavatelů se totiž projevil postupný pokles cen energií na energetickém trhu. Někteří dodavatelé tak během roku zlevnili o stovky i tisíce korun za spotřebovanou megawatthodinu.

Na rozdíl od roku 2023 už navíc loni neplatily vládní cenové stropy, které kabinet pro celý předloňský rok nastavil kvůli prudkému zdražování energií během energetické krize. Také letos řada velkých dodavatelů na začátku roku zlevnila dodávky energií o další stovky korun za megawatthodinu.

I přes zlevňování ovšem zůstávají ceny energií podle Tylečka vysoké. „Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 jsou celkové náklady na kilowatthodinu v současnosti více než dvojnásobné,“ uvedl.

Plně liberalizovaný trh s elektřinou je v Česku od roku 2006, trh s plynem od roku 2007. Od té doby si mohou zákazníci vybírat svého dodavatele energií.