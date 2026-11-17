Například na pořízení deseti vajec dnes stačí pracovat 11 minut proti 52 minutám v roce 1989, na máslo 34 minut místo původních dvou hodin a 40 minut a na kilogram vepřového bůčku 28 minut namísto hodiny a 28 minut.
Ještě výraznější rozdíl je u spotřebního zboží. Zatímco na elektrickou chladničku s mrazničkou bylo v roce 1989 potřeba pracovat 2,3 měsíce, dnes je to necelých šest dnů. Pořízení automobilu Škoda Fabia odpovídá 9,8 měsíce práce, zatímco na tehdejší Škodu Favorit bylo potřeba vydělávat 33,8 měsíce.
„Sametová revoluce přinesla většině obyvatel nejen osobní a politickou svobodu, ale také zásadní změnu ekonomických možností. Dlouhodobě se zvýšila životní úroveň a rozšířil výběr zboží i služeb. Je pravda, že jsme v posledních letech zažili několik krizí a výrazné zdražování, to ale nic nemění na tom, že v dlouhodobém horizontu si dnes můžeme dovolit více,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.
Větší výběr i kvalita
Zásadně se podle něj proměnila také samotná kvalita a parametry výrobků. Klasické chladničky nahradily kombinované modely s mrazákem, televizory mají výrazně větší obrazovky a auta jsou bezpečnější, pohodlnější i úspornější, dodal.
„Obrovský rozdíl je také v možnostech výběru. Zatímco před rokem 1989 byli spotřebitelé odkázáni na omezenou nabídku a některé kvalitnější výrobky bylo obtížné vůbec sehnat, dnes mají na výběr z desítek značek a stovek variant. Centrálně plánovaná ekonomika byla ekonomikou nedostatku. Nedostupnost některých výrobků, pořadníky a shánění zboží mimo běžnou nabídku byly běžnou součástí života,“ upozornil Raška.
Lidé se dnes dožívají výrazně vyššího věku. Zatímco v roce 1989 byl podle dat ČSÚ průměrný věk dožití přibližně 68,1 roku u mužů a 75,5 roku u žen, v roce 2025 to bylo již 77,5 roku u mužů a 83,2 roku u žen.
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Optimistickou bilanci dnešních výplat tlumí ovšem náklady na bydlení, které proti době před listopadem 1989 citelně narostly. Zatímco dnes se na nájem dvoupokojového bytu průměrně vydělává téměř 10 dní, dříve byla činže jen malá položka rodinného rozpočtu a průměrný Čech si na její zaplacení vydělal už za jeden den.
Právě díky levným bytům si tehdy domácnosti mohly dovolit utratit mnohem větší část mzdy za drahé potraviny a spotřební zboží. Nízké nájemné tehdy stát uměle dotoval a byty byly nedostatkovým zbožím, na které se čekalo v mnohaletých pořadnících.
|1989
|2026
|Položka
|Kč
|čas
|Kč
|čas
|Chléb konzumní kmínový 1 kg
|2,80 Kč
|11 minut
|44,74 Kč
|11 minut
|Těstoviny vaječné 1 kg
|10,40 Kč
|42 minut
|54,54 Kč
|13 minut
|Rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg
|10,00 Kč
|40 minut
|36,74 Kč
|9 minut
|Konzumní brambory 1 kg
|1,60 Kč
|6 minut
|15,30 Kč
|4 minuty
|Hovězí maso přední s kostí 1 kg
|17,00 Kč
|1 hodina, 8 minut
|215,28 Kč
|53 minut
|Hovězí maso zadní bez kosti 1 kg
|46,00 Kč
|3 hodiny, 4 minuty
|322,93 Kč
|1 hodina, 19 minut
|Vepřový bůček 1 kg
|22,00 Kč
|1 hodina, 28 minut
|115,09 Kč
|28 minut
|Kuře kuchané celé 1 kg
|30,00 Kč
|2 hodiny
|67,35 Kč
|17 minut
|Filé mražené 1 kg
|25,00 Kč
|1 hodina, 40 minut
|229,69 Kč
|56 minut
|Šunka vepřová 1 kg
|100,00 Kč
|6 hodin, 40 minut
|253,03 Kč
|1 hodina, 2 minuty
|Jemné párky 1 kg
|30,00 Kč
|2 hodiny
|190,19 Kč
|47 minut
|Máslo čerstvé 1 kg
|40,00 Kč
|2 hodiny, 40 minut
|137,96 Kč
|34 minut
|Mléko polotučné pasterované 1 l
|2,00 Kč
|8 minut
|22,18 Kč
|5 minut
|Eidamská cihla 1 kg
|23,00 Kč
|1 hodina, 32 minut
|170,73 Kč
|42 minut
|Vejce slepičí čerstvá 10 ks
|13,00 Kč
|52 minut
|45,14 Kč
|11 minut
|Cukr krystalový 1 kg
|7,30 Kč
|29 minut
|15,03 Kč
|4 minuty
|Čokoláda mléčná tabulková 100 g
|13,00 Kč
|52 minut
|32,45 Kč
|8 minut
|Jablka konzumní 1 kg
|7,00 Kč
|28 minut
|35,71 Kč
|9 minut
|Pánský oblek 1 ks
|966,03 Kč
|8 dní, 25 minut
|8 696,77 Kč
|4 dny, 3 hodiny, 37 minut
|Pánská košile klasická 1 ks
|122,88 Kč
|1 den, 12 minut
|942,46 Kč
|3 hodiny, 52 minut
|Dámské punčochové kalhoty 1 ks
|14,24 Kč
|57 minut
|88,38 Kč
|22 minut
|Pánská vycházková obuv celoroční kožená 1 pár
|348,04 Kč
|2 dny, 7 hodin, 12 minut
|1 971,29 Kč
|1 den, 4 minuty
|Dámská vycházková obuv celoroční kožená 1 pár
|380,00 Kč
|3 dny, 1 hodina, 20 minut
|1 538,58 Kč
|6 hodin, 18 minut
|Elektrická chladnička s mrazničkou 1 ks
|5 780,00 Kč
|2,3 měsíce
|11 426,92 Kč
|5 dní, 6 hodin, 48 minut
|Automobil Škoda 1 ks
|84 600,00 Kč
|33,8 měsíce
|399 900,00 Kč
|9,8 měsíce
|Benzin automobilový 95 oktanů - natural 1 l
|8,00 Kč
|32 minut
|43,13 Kč
|11 minut
|Měsíční nájem, byt 2+1 (cca 55 m2) Kčs/Kč měsíčně
|137,50 Kč
|1 den, 1 hodina, 10 minut
|17 765,00 Kč
|9 dní, 45 minut
|Zdroj: ČSÚ, Portu