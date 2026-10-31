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Čeští zaměstnanci jsou opatrní. Práci ve zkušební době opouštějí jen zřídka, říká průzkum

Barbora Sedláková
  12:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obezřetní Češi práci ve zkušební době nemění. Šedesát procent lidí z nového místa v začátcích nikdy samo neodešlo, přestože v něm často nebyli spokojeni, ukázal exkluzivní průzkum personální agentury Předvýběr.CZ pro iDNES.cz. Vůbec nejopatrnější jsou lidé v Karlovarském kraji, kde možnost dobrovolného odchodu ve zkušební době nevyužilo dokonce 85 procent pracujících.

Alespoň jednou za život ukončilo pracovní poměr ve zkušební době jen 27 procent zaměstnanců. Jedenáct procent má takovou zkušenost dvakrát až třikrát za dosavadní kariéru. Víckrát tuto možnost využijí pouhá tři procenta pracujících, přičemž ochota riskovat změnu zaměstnání klesá s počtem členů domácnosti.

„Odejít ve zkušební době je v pořádku. Od toho je, aby si zaměstnanec i zaměstnavatel vyzkoušeli, jestli jim vzájemná spolupráce bude sedět,“ říká ředitel Předvýběru František Boudný. Důležité jsou podle něj důvody, proč k odchodu dochází. „Jejich vyhodnocování může být pro firmu cenným signálem, že něco nefunguje,“ dodává.

Ti pracovníci, kteří nikdy ve zkušebce neodešli díky spokojenosti, vychvalovali podporu zaměstnavatele, přátelský kolektiv, dodržování slibů z pohovoru nebo kvalitní zapracování a podpora při nástupu.

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Jenže Češi často vydrží i tam, kde jim spolupráce nesedí. Z těch, kteří nikdy ve zkušební době z vlastní vůle neodešli, dokonce 54 procent v průzkumu uvedlo, že vydrželi prostě proto, že jsou přizpůsobiví a ochotní překonávat počáteční překážky.

Sliby versus skutečnost

Nejčastěji lidé odcházejí kvůli výraznému rozdílu mezi slibovanou a skutečnou náplní práce a špatným vztahům na pracovišti. Oba tyto problémy označilo za hlavní spouštěč, který je přiměl ve zkušební době odejít, skoro čtyřicet procent pracovníků. Víc než pětina lidí odejde za výhodnějšími finančními podmínkami. Každý šestý odchází kvůli lžím zaměstnavatele – odlišné pracovní podmínky a benefity, než které byly dohodnuty na pohovoru, jsou tak čtvrtým nejčastějším důvodem, proč firmy o zaměstnance přijdou. Patnáct procent lidí znechutí chaotické nebo zcela nedostatečné zapracování.

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Odpovědi se znatelně lišily také podle pohlaví. Ženy méně často odcházejí za finančně lákavější nabídkou, častěji je však odradí toxická atmosféra v týmu.

Ze zkušeností zaměstnanců také vyplývá, že jsou to častěji sami pracovníci, kdo ukončuje pracovní poměr ve zkušební době. Jen třetina lidí pozoruje, že možnosti vyhodit zaměstnance ve zkušební lhůtě by častěji využívali zaměstnavatelé.

Špatné vztahy i lži u pohovorů

Výrazné rozdíly zaznamenali výzkumníci ve dvou krajích. V Královéhradeckém kraji uvedlo dokonce 80 procent zaměstnanců, kteří skončili ve zkušební době, že k tomu byli donuceni právě výraznými rozdíly mezi tím, co zaměstnavatel sliboval na pohovorech a jaká byla realita výkonu zaměstnání. Ústecký kraj zase proti jiným vyniká toxicitou pracovního prostředí – kvůli špatným vztahům mezi kolegy nebo s nadřízenými tam končí skoro dvakrát více lidí, než je celostátní průměr.

Jen jedno procento lidí v průzkumu přiznalo, že do práce nakonec ani nenastoupili – a všichni tito respondenti byli ze Středočeského kraje.

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Zatímco celostátně si na kvalitu zapracování stěžuje řada lidí, existují regiony, ve kterých firmy zvládají začátky nových kolegů na jedničku. Nejlépe funguje zapracování a podpora při onboardingu v Praze a ve Zlínském kraji. V těchto oblastech uvedlo nejvíce respondentů, že za úspěšným zvládnutím kritických prvních měsíců stál právě profesionální přístup zaměstnavatele, jasně nastavený plán adaptace a pomocná ruka od týmu hned od prvního dne.

Nejpřizpůsobivější zaměstnanci žijí na Plzeňsku

Průzkum zároveň ukázal, že schopnost zatnout zuby a překonat počáteční rozčarování z nového místa není všude stejná. Jako vůbec nejpřizpůsobivější se ukázali obyvatelé Plzeňského kraje. Ti nejčastěji ze všech regionů uváděli, že i přes počáteční překážky, chaos nebo nesplněné sliby z pohovorů ve zkušební době neodcházejí, ale raději se situaci přizpůsobí a snaží se na nové pracovní prostředí adaptovat.

Od loňska prodloužila flexinovela zákoníku práce možnost sjednání zkušební doby až na čtyři měsíce u řadových zaměstnanců a na osm měsíců u vedoucích. Z průzkumu vyplývá, že 44 procent lidí to vnímá jako výhodu pro zaměstnavatele. Jako férové pro obě strany vnímá toto opatření sotva 30 procent zaměstnanců.

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Sedm z deseti zaměstnanců tvrdí, že v současnosti je těžší získat smlouvu na dobu neurčitou než dříve. Pětina lidí se domnívá, že je to pořád stejné a jenom 7 procent pracovníků má dojem, že dobrého pracovníka si firma ráda smluvně pojistí. Přesvědčení, že je dnes těžší získat smlouvu, se snižuje s rostoucím čistým měsíčním příjmem.

Trh práce zůstává zabetonovaný

Opatrnost ve zkušební době přitom odráží širší realitu – český pracovní trh se stále vyznačuje značnou rigiditou. V roce 2025 změnilo zaměstnání pouhých 12 procent lidí, zatímco v západní Evropě je běžný až dvojnásobek. Řada zaměstnanců zůstává v nevyhovujících pozicích dlouhodobě. Často proto, že nemají finanční rezervu, stěží vycházejí s výplatou nebo musejí spoléhat na vedlejší přivýdělky.

Situaci měly zlepšit související legislativní změny, které přinesly přenastavení podpory v nezaměstnanosti a systém rekvalifikací. Díky tomu se zaměstnanci v prvních měsících nemusí obávat drastického propadu příjmů a změna práce nepředstavuje bezprostřední existenční ohrožení ani pro středněpříjmové skupiny. Vláda teď ale plánuje podporu v nezaměstnanosti opět snížit.

Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek hodnotí letošní situaci na českém trhu práce jako stabilizovanou, v některých regionech dokonce spíše zabetonovanou. „Platí to především pro oblasti se stabilně vysokou nezaměstnaností a současně nedostatkem volných pracovních míst, jako je severní Morava nebo severozápadní Čechy.

Jde o regiony, které se dosud nedokázaly plně vypořádat s útlumem hornictví a těžkého průmyslu a dodnes se potýkají s nižším ekonomickým výkonem i nadprůměrnou nezaměstnaností,“ upozorňuje analytik a všímá si, že český trh práce trpí také regionální nerovnováhou.

„Kde je dostatek práce, nejsou lidé. Kde naopak lidé chybějí, zůstává napjatý i trh s bydlením, a přestěhovat se za prací proto není snadné a už vůbec ne laciné. Zejména pro pracovníky s nižší nebo žádnou kvalifikací, a tedy i nižšími příjmy.“ Výrazné zlepšení v tomto směru podle něj zatím není na dohled a píše než stěhování se proto jako řešení nabízí podpora ekonomického rozvoje těchto regionů za pomoci domácích i zahraničních investorů.

Odešli jste někdy z nějakého zaměstnání během zkušební doby?

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