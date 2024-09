Popularita dovážky jídel do kanceláří stoupá. Mezi Čechy vedou burgery a Asie

„Dovážka jídel nebo vyzvednutí jídla v restauraci s sebou je stále rostoucí trend. Někde může tvořit až dvacet procent prodaných obědů v restauraci,“ říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Česko tím ale není nijak netypické. „Všeobecně dovážka jídel roste v celé Evropě. Tento trend urychlilo omezování provozu restaurací v minulosti, kdy se hospodští snažili nové situaci přizpůsobit formou okénkového prodeje,“ dodává Stárek. Kromě úspory času má donášková služba i finanční výhody, konzumenti totiž nepodlehnou spontánnímu nákupu nápoje či dezertů a ušetří.

Stravovací návyky zaměstnanců o polední pauze výrazně ovlivnila pandemie. Ta přinesla dva velké trendy. „Prvním z nich byl nárůst popularity jídel s rozvážkou, které na přelomu let 2020 a 2021 tvořily až polovinu všech objednávek,“ říká Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred.

S tím, jak se ale postupně lidé do kanceláří vraceli, se objem doručovaných obědů postupně snížil. Aktuálně podle společnosti Edenred představuje zhruba 25 až 30 procent všech objednávek v závislosti na sledovaném měsíci. „Druhým významným trendem období koronaviru se staly obědy z krabičky, které si zaměstnanci nosí do práce z domova. V kontextu cenové inflace zůstal tento způsob obědového stravování populární až do současnosti,“ dodává Martišková.

Co se při objednávání do kanceláře mění, jsou chutě. „Největší prim hraje při výběru jídlo z fastfoodových řetězců, ale v kategorii americké kuchyně jsou obsažené i prémiové burgery a wrapy. Tyto pokrmy si v době oběda objednává 21 procent zákazníků,“ říká manažer společnosti foodora Filip Kroupa. Mezi objednávkami pak vyčnívá i asijská kuchyně, kterou preferuje šestnáct procent zákazníků. Shodně si lidé objednávají česká jídla (10 procent) a italská jídla (11 procent).

Podle průzkumu společnosti In Catering jsou Češi ochotní utratit za oběd nejčastěji částku do 150 Kč. Zaplatit více je připravena jen zhruba čtvrtina dotázaných. A tři z deseti respondentů mají limit pouze do sta korun. „V této cenové relaci se již v restauraci nedá kvalitní oběd připravit. Jsem přesvědčen, že i alternativy, jako je třeba nápoj a studený sendvič z občerstvení, budou mít problém se do takové částky vejít,“ myslí si Stárek.

Vývoj průměrné ceny obědů v krajích v roce 2024 (v Kč) Kraj Leden Březen Červen Srpen Praha 194,22 196,83 198,25 200,15 Jihočeský 193,22 198,78 205,41 213,59 Jihomoravský 180,13 184,50 186,45 190,15 Karlovarský 185,45 186,92 185,46 190,13 Vysočina 165,61 169,02 165,44 172,73 Královéhradecký 182,47 187,48 187,33 190,61 Liberecký 189,40 192,90 195,99 202,87 Moravskoslezský 176,76 179,94 181,36 185,64 Olomoucký 186,17 187,95 191,18 196,57 Pardubický 194,39 197,14 198,36 203,34 Plzeňský 186,27 189,73 193,05 192,87 Středočeský 201,26 204,42 204,98 207,24 Ústecký 192,50 198,79 196,87 200,58 Zlínský 183,65 187,57 189,00 193,51 Zdroj: společnost Pluxee, září 2024

Že se za podobnou částku jen velmi těžko dá koupit oběd, potvrzují i jiní: „Podle našeho loňského průzkumu Barometr FOOD, se za méně než 120 korun denně naobědvá méně než třetina strávníků. Češi jsou ovšem zároveň mistři v hledání cest, jak ušetřit,“ uvádí Aneta Martišková. Tím může být například oběd z krabičky, který si lidé donesou do práce z domova, ale třeba také obědová menu.

„Při výběru restaurace se denním meníčkem řídí až 82 procent tuzemských strávníků, což je největší podíl v Evropě,“ uzavírá Aneta Martišková z Edenredu.