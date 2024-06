Češi jezdí nejradši do Bavorska a do Berlína, říká šéf turistické centrály

Jak se promítne Euro do turismu v Německu?

Německá turistická centrála očekává v souvislosti s konáním EURA dodatečné tři miliony přenocování zahraničních hostů. Mohla by se tak zopakovat letní pohádka z roku 2006, kdy Německo hostilo mistrovství světa ve fotbale.

Letní sezona bude tedy dobrá?

Od letošní sezony si slibujeme další nárůst návštěv hostů z České republiky, a to nejen v souvislosti s již zmiňovaným Eurem. Loni jich přijelo přibližně 630 tisíc a uskutečnili 1,415 milionu přenocování, což bylo o dvě procenta více než v dosud rekordním roce 2019. A rostoucí trend pokračoval i v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy v porovnání se stejným obdobím loňska vzrostl počet přenocování českých hostů o dalších 5,5 procenta.

Pokud jde celkově o zahraniční hosty, v prvním čtvrtletí letošního roku realizovali okolo patnácti milionů nocí, což je v porovnání se stejným obdobím loňska o 7,8 procenta více. Samozřejmě dominantní je domácí turismus, loni představoval 400 milionů uskutečněných přenocování.

Co čeští turisté v Německu dělají?

Přibližně třicet procent jsou pracovní cesty, podíl soukromých cest a dovolených tvoří zbytek. Nejvíce láká Čechy v Německu aktivní dovolená v přírodě, návštěva hradů, zámků i zábavních parků, ale také kulturní památky ve městech.

Ze všech Čechů cestujících do Německa jezdí asi třetina do Bavorska, na druhém místě je Berlín, poté Bádensko-Württembersko, Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko. V oblíbenosti měst dominuje Berlín následovaný Mnichovem a Drážďany. Češi stráví v Německu v průměru 2,2 noci.

Spousta Čechů jezdí do Německa jenom „na otočku“, třeba na nákupy do Drážďan. Na co byste je ještě nalákal?

Tito jednodenní návštěvníci samozřejmě v našich statistikách nefigurují. V Německu lze strávit dovolenou u moře na severu i v Alpách na jihu země. Pro české turisty je tady stále velký potenciál, právě pokud jde o moře nebo cyklistiku – dálkovými cyklotrasami, jako je Labská nebo Podunajská, je Německo doslova „prošpikováno“.

Máme šestnáct národních parků, z toho dva na hranicích s Českem, i 52 památek UNESCO. Navíc můžete prakticky všude ochutnat německá piva z více než 1500 pivovarů i vína ze třinácti vinařských oblastí.

Jaké jsou trendy pro letošní léto?

Rostoucím trendem jsou takzvané „Bleisure“ nebo „Workation“ pobyty, což je kombinace pracovních cest a dovolených. Dalším fenoménem je digitalizace v cestovním ruchu. Stále více hostů rezervuje ubytování online, kupují si jízdenky na MHD přes mobilní aplikace a také využívají digitální průvodce, GPS-audioprůvodce a podobně. Trendem, který roste několik posledních let, je caravaning a kempy obecně. Němci jsou národem obytných vozů a v Česku je to viditelně stále oblíbenější způsob cestování.

U mladé generace je zřejmý příklon k udržitelnému turismu – vyhledávají ekoturistiku, ubytování na statcích, cestují po Německu vlakem, což je mimochodem aktuálně velmi výhodné. Deutschlandticket, známý jako D-Ticket nebo 49-Euro-Ticket, je jízdenka na veškeré lokální vlaky a MHD v celém Německu a stojí 49 eur měsíčně.