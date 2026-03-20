„Zákazníci se zaměřují na kultovní produkty, které jsou s tímto svátkem neodmyslitelně spojené, zejména irská piva, whiskey, steaky nebo tradiční sýry typu čedar,“ říká Lucie Loučková, manažerka externí komunikace Tesco. Svátek sv. Patrika podle ní bývá přirozeným impulzem vyzkoušet specialitu, která se běžně neobjevuje v každém nákupu.
U Čechů zakládajících si na pivní kultuře zase nepřekvapí, že týdnu před svátkem svatého Patrika rostou na Rohlik.cz prodeje značky Guinness zhruba pět- až osmkrát proti běžným týdnům. Právě tento svátek je tak pro zákazníky hlavním impulzem k nákupu irského piva a k domácím oslavám inspirovaným irskou kulturou.
„Svátek svatého Patrika je moment, kdy se zájem o irské produkty výrazně zviditelní. Zároveň ale vidíme, že obliba části irského sortimentu je dlouhodobá. Platí to zejména pro kvalitní irské hovězí, autentické čedary a vybrané irské whiskey, jejichž prodej každoročně narůstá o desítky procent,“ říká Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.
Steak i čedar
Právě irské grass-fed hovězí potvrzuje, že nejde jen o jednorázový březnový trend. Patří mezi dlouhodobé bestsellery v kategorii steaků a jeho prodeje rostou nadstandardním tempem. Celé portfolio irského grass-fed hovězího vzrostlo mezi lety 2024 a 2025 o 80,5 procenta. Konkrétně pak např. prodej hovězího rump steaku z Irska se na Rohlíku meziročně zvýšil o 465 procent. Díky silné poptávce obchodník postupně rozšířil sortiment o další steaky. Zákazníci u něj oceňují především stabilní kvalitu, chuť a výhodný poměr ceny a kvality.
Roste také zájem o irskou whiskey. Vedle toho patří mezi vůbec nejoblíbenější sýry na Rohlik.cz také kategorie autentických čedarů vyráběných ve Velké Británii a Irsku. Měsíčně se jich prodá kolem 18 tisíc a jejich prodeje meziročně rostou o 18 procent.
„Vedle tradičních irských značek se velmi dobře prodávají i sýry, snacky a další sortiment pro domácí oslavu jako třeba zeleně laděné dekorace,“ doplňuje Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz.
Data tak ukazují, že irské a britské produkty už v českých domácnostech nejsou jen příležitostnou záležitostí spojenou se svátkem svatého Patrika. Stávají se součástí širšího spotřebitelského trendu, v němž lidé častěji vyhledávají kvalitní maso, prémiovější alkohol a autentické sýry i pro domácí konzumaci.
„Svatý Patrik svým způsobem otevírá v Česku dveře do navazujícího velikonočního období, jehož součástí je i Zelený čtvrtek,“ uzavírá Jan Navrátil z Košíku.