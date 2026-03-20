Češi na irskou notu slyší. Hutná piva a sýry objednávají i po svatém Patrikovi

Autor:
  15:04
Svátek svatého Patrika, který připadá na 17. března, každoročně zvyšuje v Česku zájem o irské produkty, a to po celý třetí březnový týden. Data online supermarketu Rohlik.cz ukazují, že nejde jen o krátkodobý sezonní efekt. Čeští zákazníci si v posledních letech oblíbili irské potraviny a nápoje dlouhodobě. Svatý Patrik svým způsobem otevírá v Česku dveře do navazujícího velikonočního období.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Zákazníci se zaměřují na kultovní produkty, které jsou s tímto svátkem neodmyslitelně spojené, zejména irská piva, whiskey, steaky nebo tradiční sýry typu čedar,“ říká Lucie Loučková, manažerka externí komunikace Tesco. Svátek sv. Patrika podle ní bývá přirozeným impulzem vyzkoušet specialitu, která se běžně neobjevuje v každém nákupu.

U Čechů zakládajících si na pivní kultuře zase nepřekvapí, že týdnu před svátkem svatého Patrika rostou na Rohlik.cz prodeje značky Guinness zhruba pět- až osmkrát proti běžným týdnům. Právě tento svátek je tak pro zákazníky hlavním impulzem k nákupu irského piva a k domácím oslavám inspirovaným irskou kulturou.

Jeden z nejveselejších svátků je tady. Kde to v Praze zezelená kvůli Patrikovi

„Svátek svatého Patrika je moment, kdy se zájem o irské produkty výrazně zviditelní. Zároveň ale vidíme, že obliba části irského sortimentu je dlouhodobá. Platí to zejména pro kvalitní irské hovězí, autentické čedary a vybrané irské whiskey, jejichž prodej každoročně narůstá o desítky procent,“ říká Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.

Steak i čedar

Právě irské grass-fed hovězí potvrzuje, že nejde jen o jednorázový březnový trend. Patří mezi dlouhodobé bestsellery v kategorii steaků a jeho prodeje rostou nadstandardním tempem. Celé portfolio irského grass-fed hovězího vzrostlo mezi lety 2024 a 2025 o 80,5 procenta. Konkrétně pak např. prodej hovězího rump steaku z Irska se na Rohlíku meziročně zvýšil o 465 procent. Díky silné poptávce obchodník postupně rozšířil sortiment o další steaky. Zákazníci u něj oceňují především stabilní kvalitu, chuť a výhodný poměr ceny a kvality.

Roste také zájem o irskou whiskey. Vedle toho patří mezi vůbec nejoblíbenější sýry na Rohlik.cz také kategorie autentických čedarů vyráběných ve Velké Británii a Irsku. Měsíčně se jich prodá kolem 18 tisíc a jejich prodeje meziročně rostou o 18 procent.

Whiskey teče proudem, Dublin se zelená. Tak vypadá oslava irského patrona

„Vedle tradičních irských značek se velmi dobře prodávají i sýry, snacky a další sortiment pro domácí oslavu jako třeba zeleně laděné dekorace,“ doplňuje Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz.

Data tak ukazují, že irské a britské produkty už v českých domácnostech nejsou jen příležitostnou záležitostí spojenou se svátkem svatého Patrika. Stávají se součástí širšího spotřebitelského trendu, v němž lidé častěji vyhledávají kvalitní maso, prémiovější alkohol a autentické sýry i pro domácí konzumaci.

„Svatý Patrik svým způsobem otevírá v Česku dveře do navazujícího velikonočního období, jehož součástí je i Zelený čtvrtek,“ uzavírá Jan Navrátil z Košíku.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Válka na Blízkém východě komplikuje i dodávky léků, Česko má zásobu

ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě ukazuje, jak se i malé narušení obchodních tras může rychle přelít do mnoha dalších oblastí. Jednou z nich je i distribuce klíčových léčiv, kterou zasáhly výpadky a...

20. března 2026  15:55

Dva nové přístavy a prohrábka Vraňanského kanálu. Vodní cesty dostanou přidáno

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Dvojice přístavů pro rekreační plavidla na Baťově kanále nebo pokračování prohrábky Vraňansko-Hořínského kanálu. To jsou hlavní investiční akce, které plánuje letos spustit Ředitelství vodních cest....

20. března 2026  15:30

Češi na irskou notu slyší. Hutná piva a sýry objednávají i po svatém Patrikovi

Pátou Avenue v New Yorku prošel průvod oslavující Den svatého Patrika, irského...

Svátek svatého Patrika, který připadá na 17. března, každoročně zvyšuje v Česku zájem o irské produkty, a to po celý třetí březnový týden. Data online supermarketu Rohlik.cz ukazují, že nejde jen o...

20. března 2026  15:04

Trutnovská Kara našla nového kupce. Kožešnická firma míří do rukou herních miliardářů

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Trutnovská kožešnická a oděvní společnost Kara má nového kupce. Investiční skupina SPM miliardářů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla podle informací Hospodářských novin finalizuje akvizici tradiční...

20. března 2026  13:37

Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil

Donald Trump na výroční zlaté minci

Americká Komise pro krásná umění ve čtvrtek schválila návrh zlaté mince s podobiznou prezidenta k připomínce 250. výročí založení Spojených států amerických. Komise, jejíž členy Trump sám jmenoval,...

20. března 2026  11:47

Stropy na spotřebitelské úvěry ohrozí až devadesát tisíc lidí, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma dostupnosti malých spotřebitelských úvěrů a...

Neuvážené zastropování spotřebitelských úvěrů může podle expertů vytlačit desítky tisíc lidí z legálního trhu. Ve studiu iDNES Lounge na to upozornili Jiří Hauptmann z Asociace poskytovatelů...

20. března 2026

Doporučení IEA v době energetické krize? Práce z domova, méně létání a využít MHD

Ilustrační snímek

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, vyšší sdílení vozů či podpora...

20. března 2026  8:13

O revizi emisních povolenek se bude jednat v červnu, řekl Babiš na summitu EU

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek, kvůli dopadům na průmysl to žádá skupina členských zemí včetně Česka. Novinářům to po skončení čtvrtečního summitu Evropské...

20. března 2026  6:46

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

20. března 2026

Návrat stabilního světa je spíš zbožné přání. Bod zlomu přijde v dubnu, říká ekonom

Premium
Hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko.

Světová ekonomika prochází v posledním období sérií šoků. Ačkoli opakování hluboké krize roku 2008 nebo mohutné inflační vlny nejspíš nehrozí, předpovědi jsou zatížené mimořádnou nejistotou....

20. března 2026

Válka na Blízkém východě ohrožuje dodávky ropy pro TAL jen v menší míře

Italský ropovod TAL zásobuje i Česko

Dodávky ropy pro ropovod TAL současná válka na Blízkém východě ohrožuje pouze v menší míře. Uvedla to společnost Siot, která spravuje ropovod na italském území. Největší objem ropy směřuje do Terstu...

19. března 2026  21:44

Poptávka po letenkách zůstává v USA obrovská. Rostoucím cenám navzdory

Letadlo společnosti Delta Airlines

Americko-izraelský konflikt s Íránem se dotýká i aerolinek, jimž prudce zdražuje letecké palivo. Přestože se náklady okamžitě promítly do cen letenek, mnohé americké letecké společnosti hlásí, že...

19. března 2026

