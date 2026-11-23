Evropští spotřebitelé podle predikce vstupují do letošní vánoční sezony v relativně dobré ekonomické kondici. Maloobchodní výdaje v devíti sledovaných evropských zemích by měly podle výhledu mezi 1. listopadem a 26. prosincem meziročně vzrůst o 3,4 procenta. Česko má nejvyšší očekávaný nárůst společně s Velkou Británií. V on-line prostředí predikce předpovídá nejvýraznější růst ve Španělsku, Polsku a Maďarsku, kde přesáhne deset procent.
Češi stále častěji nakupují i ve večerních hodinách. V listopadu a prosinci loňského roku připadlo na on-line nákupy uskutečněné po 20:00 dvacet procent celkových on-line výdajů. V období od ledna do října tento podíl činil 19,1 procenta. Ve večerních hodinách Češi nejčastěji nakupují potřeby pro sport a volný čas, oblečení a módní doplňky.
|
Vánoce budou dražší. Nákupy si lidé plánují dopředu a hledají výhodné nabídky
Kamenné prodejny zůstávají důležitou součástí vánočních nákupů zejména v posledních dnech před Vánoci, kdy v nich lidé pořizují například hračky, šperky nebo kosmetiku. Nejrychleji ale rostou on-line výdaje. Od roku 2010 jejich růst dlouhodobě překonává růst nákupů v kamenných prodejnách a nejvyšší aktivita tradičně přichází kolem slevových období Black Friday a Cyber Monday. Mezi kategorie, ve kterých on-line nákupy během sezonních slev rostou nejvýrazněji, patří prémiová móda, kosmetika, sportovní zboží a elektronika.
„Letošní sváteční sezona odráží evropského spotřebitele, který je odolný a zároveň stále více digitální. Nakupující upřednostňují větší flexibilitu, nakupují on-line kdykoli a využívají umělou inteligenci, která jim pomáhá orientovat se při vánočních nákupech,“ uvedla hlavní ekonomka pro Evropu v Institutu pro ekonomiku Natalia Lechmanová.
Analýza Mastercardu ukazuje na to, že předplatitelé služeb umělé inteligence (AI) častěji než ostatní odkládají nákup vánočních dárků na poslední chvíli. Rozdíl je v Česku patrný například u šperků. Předplatitelé AI loni utratili za šperky v posledních šesti dnech před Vánoci 16,3 procenta celkových svátečních výdajů. U lidí bez předplatného to bylo 12,5 procenta.
|
Black Friday trvá již celý měsíc. Slevy začínají dřív, Češi jim ale nevěří
Předplatitelé AI služeb také soustředí větší část svých nákupů do období kolem Black Friday a Cyber Monday. Lidé bez předplatného AI služeb naopak rozkládají své nákupy rovnoměrněji do celého svátečního období.
Institut pro ekonomiku společnosti Mastercard byl založen v roce 2020, analyzuje makroekonomické trendy z pohledu spotřebitele. Analýza měří národní maloobchodní tržby na základě agregovaných a anonymizovaných údajů Mastercardu, které zahrnují všechny typy plateb na vybraných trzích po celém světě.