U vstupu vybíral jeden ze zaměstnanců vstupné a příchozím dával na ruku identifikační pásku. Ještě před úvodním výkopem znělo z reproduktorů televizní fotbalové studio a hosté postupně zaplňovali stoly.
Na čepu byla Plzeň, Gambrinus i bezinková limonáda. Výčepní hostům doporučoval právě Plzeň. „Dejte si Plzeň, ta je krásně roztočená,“ říkal příchozím.
Připraven byl také bohatý bufet. Na výběr byly hovězí miniburgery, kuřecí řízečky, uzené koleno, tortilly, vegetariánské burgery, hot dogy, žampiony v trojobalu, bramborový salát, vývar i velký výběr omáček. Obsluha jídlo po celou dobu průběžně doplňovala.
Do podniku dorazil také pětadvacetiletý Max. „Šel jsem spát v sedm večer, abych pak mohl přijít sem a po zápase rovnou do práce. Jídlo je tady fakt dobré, hlavně ty miniburgery,“ řekl reportérovi iDNES.cz.
Mezi hosty nechyběli ani pravidelní návštěvníci. „Bydlím za rohem a mám to tu fakt rád. Sportovní přenosy tady stojí za to,“ popsal pětapadesátiletý Karel.
Do podniku zavítala i skupina jihokorejských turistů. Jim Wong s přáteli cestuje po Evropě a Praha je jejich čtvrtou zastávkou. Podnik našli na internetu mezi místy, kde se zápas vysílá.
„Praha je nádherná a v tomhle podniku mi strašně chutná pivo. Už jen kvůli tomu pivu bych tady dokázal žít,“ usmíval se Wong.
První poločas se nesl v klidnější atmosféře. Fanoušci český tým občas povzbudili potleskem, většinu času ale soustředěně sledovali dění na hřišti a debatovali mezi sebou.
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Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
Po změně stran začaly přibývat emoce. Když Mexiko v 55. minutě otevřelo skóre, v hospodě bylo znát zklamání. Hosté postupně přestávali objednávat panáky a více se soustředili na průběh utkání.
Přibližně v 70. minutě se na zhruba osmi obrazovkách, které u Zábranských mají, objevil legendární mexický brankář Guillermo Ochoa. I čeští fanoušci ho na dálku přivítali potleskem. O několik minut později po další mexické brance zvedly ruce nad hlavu dvě fanynky Mexika oblečené v jeho reprezentačních dresech.
Za stavu 2:0 pro domácí výběr se část hostů začala pomalu zvedat od stolů. Někteří spěchali domů alespoň na chvíli spát, jiné čekal pracovní den.
Česká reprezentace nakonec podlehla Mexiku 0:3 a její účinkování na světovém šampionátu skončilo už po základní skupině.
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Podle výčepního dorazilo na utkání kolem sedmdesáti lidí. „Je to nejméně ze všech českých zápasů. Jinak tady bylo kolem 130 hostů,“ uvedl.
Krátce po páté hodině ranní hosté dopili poslední piva a začali se rozcházet. Venku už bylo příjemných 22 stupňů.
„Na ten turnaj jsme se dostali se štěstím a náhodou,“ řekla při odchodu fanynka Karolína. „Ale stejně jsem ráda, že jsem to poprvé mohla vidět naživo.“
Další příležitost už nebude. Češi jedou z Mexika bez jediné výhry domů a v fanoušci mohou další noci šampionátu v klidu prospat.