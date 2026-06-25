Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fanoušci v hospodách fandili až do svítání. Naposled, Češi totiž končí

David Chuchma
  6:21
První poločas sledovali fanoušci soustředěně, český tým občas podpořili...

První poločas sledovali fanoušci soustředěně, český tým občas podpořili potleskem (25. června 2026) | foto: David Chuchma, iDNES.cz

Po závěrečném hvizdu hosté dopili poslední piva a postupně se rozešli vstříc...
Po závěrečném hvizdu hosté dopili poslední piva a postupně se rozešli vstříc...
Na fanoušky čekal po celou noc bohatý bufet s miniburgery, řízečky, uzeným...
Po závěrečném hvizdu hosté dopili poslední piva a postupně se rozešli vstříc...
10 fotografií
Třetí zápas české reprezentace na mistrovství světa sledovali fanoušci po celé republice. Redaktor iDNES.cz tentokrát zamířil do Karlínské pivnice U Zábranských, kde se lidé začali scházet už kolem druhé hodiny ranní. Podnik kvůli fotbalovému maratonu vůbec nezavíral. Od 21 hodin se zde vysílaly zápasy světového šampionátu, o půlnoci přišel na řadu duel Brazílie se Skotskem a nad ránem rozhodující utkání Česka s Mexikem.

U vstupu vybíral jeden ze zaměstnanců vstupné a příchozím dával na ruku identifikační pásku. Ještě před úvodním výkopem znělo z reproduktorů televizní fotbalové studio a hosté postupně zaplňovali stoly.

Na čepu byla Plzeň, Gambrinus i bezinková limonáda. Výčepní hostům doporučoval právě Plzeň. „Dejte si Plzeň, ta je krásně roztočená,“ říkal příchozím.

První poločas sledovali fanoušci soustředěně, český tým občas podpořili potleskem (25. června 2026)
Po závěrečném hvizdu hosté dopili poslední piva a postupně se rozešli vstříc novému pracovnímu dni. (25. června 2026)
Po závěrečném hvizdu hosté dopili poslední piva a postupně se rozešli vstříc novému pracovnímu dni. (25. června 2026)
Na fanoušky čekal po celou noc bohatý bufet s miniburgery, řízečky, uzeným kolenem, hot dogy i dalšími teplými a studenými pokrmy (25. června 2026)
10 fotografií

Připraven byl také bohatý bufet. Na výběr byly hovězí miniburgery, kuřecí řízečky, uzené koleno, tortilly, vegetariánské burgery, hot dogy, žampiony v trojobalu, bramborový salát, vývar i velký výběr omáček. Obsluha jídlo po celou dobu průběžně doplňovala.

Do podniku dorazil také pětadvacetiletý Max. „Šel jsem spát v sedm večer, abych pak mohl přijít sem a po zápase rovnou do práce. Jídlo je tady fakt dobré, hlavně ty miniburgery,“ řekl reportérovi iDNES.cz.

Mezi hosty nechyběli ani pravidelní návštěvníci. „Bydlím za rohem a mám to tu fakt rád. Sportovní přenosy tady stojí za to,“ popsal pětapadesátiletý Karel.

Do podniku zavítala i skupina jihokorejských turistů. Jim Wong s přáteli cestuje po Evropě a Praha je jejich čtvrtou zastávkou. Podnik našli na internetu mezi místy, kde se zápas vysílá.

„Praha je nádherná a v tomhle podniku mi strašně chutná pivo. Už jen kvůli tomu pivu bych tady dokázal žít,“ usmíval se Wong.

První poločas se nesl v klidnější atmosféře. Fanoušci český tým občas povzbudili potleskem, většinu času ale soustředěně sledovali dění na hřišti a debatovali mezi sebou.

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Po změně stran začaly přibývat emoce. Když Mexiko v 55. minutě otevřelo skóre, v hospodě bylo znát zklamání. Hosté postupně přestávali objednávat panáky a více se soustředili na průběh utkání.

Přibližně v 70. minutě se na zhruba osmi obrazovkách, které u Zábranských mají, objevil legendární mexický brankář Guillermo Ochoa. I čeští fanoušci ho na dálku přivítali potleskem. O několik minut později po další mexické brance zvedly ruce nad hlavu dvě fanynky Mexika oblečené v jeho reprezentačních dresech.

Za stavu 2:0 pro domácí výběr se část hostů začala pomalu zvedat od stolů. Někteří spěchali domů alespoň na chvíli spát, jiné čekal pracovní den.

Česká reprezentace nakonec podlehla Mexiku 0:3 a její účinkování na světovém šampionátu skončilo už po základní skupině.

ZNÁMKY: Ohodnoťte výkon českých fotbalistů v utkání MS s Mexikem

Týmová fotografie českých fotbalistů před utkáním s Mexikem.

Podle výčepního dorazilo na utkání kolem sedmdesáti lidí. „Je to nejméně ze všech českých zápasů. Jinak tady bylo kolem 130 hostů,“ uvedl.

Krátce po páté hodině ranní hosté dopili poslední piva a začali se rozcházet. Venku už bylo příjemných 22 stupňů.

„Na ten turnaj jsme se dostali se štěstím a náhodou,“ řekla při odchodu fanynka Karolína. „Ale stejně jsem ráda, že jsem to poprvé mohla vidět naživo.“

Další příležitost už nebude. Češi jedou z Mexika bez jediné výhry domů a v fanoušci mohou další noci šampionátu v klidu prospat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Původní tepelná elektrárna Volkswagenu v německém Wolfsburgu (Ilustrační snímek)

Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...

Traficon MINI je moderní prodejna, kde se neztratíte a najdete své oblíbené produkty

Advertorial
Pražská prodejna Traficon v ulici Chelčického

Ne každý obchodní prostor má odpovídající velikost pro standardní prodejní koncept. Jenže mnohé menší prodejny jsou na atraktivních místech a dokážou obsloužit velké množství zákazníků. Proto...

25. června 2026

Velká očekávání, slabá realita. Hotely hlásí během mistrovství prázdné pokoje

Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13....

Miliardové příjmy z cestovního ruchu, přeplněné hotely i restaurace. Taková byla očekávání pořadatelských zemí ještě krátce před začátkem letošního fotbalového mistrovství světa. Realita je však...

25. června 2026

Plyn z Kataru se vrací na trh. Burza zlevňuje, zákazníci si počkají

Premium
Na přelomu února a března 2026 Katar v reakci na íránské útoky a napětí v...

Situace na trzích s plynem a elektřinou se po dohodě Spojených států s Íránem na ukončení konfliktu na Blízkém východě zklidnila. Z cen postupně začala mizet takzvaná riziková přirážka. Brzké...

25. června 2026

Čína posiluje vliv. Díky jüanu získává stále větší kontrolu nad světovým obchodem

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Čína se snaží oslabit dominantní postavení amerického dolaru ve světové ekonomice. Díky rostoucímu využívání jüanu a alternativních platebních systémů mohou země jako Írán nebo Rusko snáze obcházet...

24. června 2026

Deset let po brexitu. Británie stále doplácí na odchod z EU, tvrdí ekonomové

Británie se připravuje na odchod z Evropské unie. (27. ledna 2020)

Od referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie uplynulo deset let. Brexit, který měl podle tehdejších zastánců Spojenému království přinést větší prosperitu i svobodnější obchod, podle...

24. června 2026

Horkovod z Dukovan zafixuje teplo na dnešních cenách, plynové kotelny postupně skončí

Jaderná elektrárna Dukovany

Stabilní cenou tepla pro Brňany argumentují příznivci více než dvacetimiliardové investice do horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu však vůbec poprvé městská firma Teplárny Brno, která...

24. června 2026  16:23

Spouští se centrální evidence psů. Chovatelé si připlatí, hrozí jim vysoké pokuty

ilustrační snímek

Od 1. července 2026 začne platit povinnost chovatelů registrovat své psy v centrální evidenci. Pokud tak neudělají, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun, pokud by šlo o právnickou osobu tak až 300...

24. června 2026  15:24

Britská energetická síť je pod tlakem. Úřad varoval před nedostatkem elektřiny

Cestující na britské železnici míjejí informační tabuli s varováním před...

Velká Británie vydala neobvyklé letní varování před napjatou situací v dodávkách elektřiny. Provozovatel britské přenosové soustavy National Energy System Operator (NESO) upozornil, že ve středu...

24. června 2026  14:22

Některé zboží si teď raději neobjednávejte. Ve výdejních boxech mu hrozí zkáza

Boxy na zásilky v ulicích Olomouce.

Potravinářská komora ČR varuje před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí...

24. června 2026  13:09

Penny Market dostal maximální pokutu za špatné slevy. Není to první prohřešek

ilustrační snímek

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu pět milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Mluvčí Penny...

24. června 2026  12:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z Přemyšle přes Česko do Frankfurtu. Leo Express spouští vlak napříč Evropou

Ilustrační snímek

Dopravce Leo Express od čtvrtka spustí nové mezinárodní spojení mezi německým Frankfurtem, Prahou, Bohumínem a polským městem Přemyšl. Kvůli čekání na povolení v Polsku zatím úsek mezi Bohumínem a...

24. června 2026  11:40

ČEZ vytvořil dceřinou ČEZ Energy, jejím ředitelem se stal Pavel Cyrani

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a předseda představenstva...

Energetická společnost ČEZ vytvořila dceřinou firmu ČEZ Energy, do které vyčlení nevýrobní činnosti a nabídne ji k prodeji investorům. Generálním ředitelem nové ČEZ Energy se stal Pavel Cyrani,...

24. června 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.