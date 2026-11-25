Skutečné množství, které lidé snědí, je ještě nižší. Podle kampaně Půl talíře, která lidem vysvětluje, že polovinu každého jídla by mělo tvořit ovoce a zelenina, činí spotřeba zhruba 480 gramů denně. Tento údaj ale zahrnuje také ztráty a potravinový odpad. Skutečně snědené množství je proto nižší. Výživová doporučení pro obyvatelstvo přitom počítají se 600 gramy ovoce a zeleniny denně, a to v poměru dva díly zeleniny na jeden díl ovoce.
Podle průzkumu společnosti Behavio pro tento projekt je největší překážkou při nákupu vysoká cena. Zemědělci upozorňují, že v zahraničí mají zaměstnavatelé často výhodnější podmínky díky nižším odvodům na sociální a zdravotní pojištění. V Česku je podobné zvýhodnění pouze částečné a vztahuje se jen na sezonní pracovníky.
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„Lidé dobře vědí, kolik zeleniny a ovoce by měli jíst, a tahle znalost se za celou dobu měření (tři roky) nezměnila. Změnilo se ale to, kolik jí skutečně snědí. Oproti roku 2024 výrazně přibylo těch, kterým za celý den stačí čtvrt talíře. A když se jich ptáme, co je od nákupu zeleniny a ovoce odrazuje, nejčastěji mluví o ceně,“ vysvětlil sociolog agentury David Schovánek.
Podle Jiřího Stodůlky, předsedy Dobrého družstva, které projekt vytvořilo, se ukázalo, že samotná osvěta nestačí. „Zelenina musí být po ruce, za rozumnou cenu a ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje, co bude jíst. Tedy v obchodě, ve školní jídelně i v práci,“ dodal.