Autor:
  18:00
Češi se kvůli inflaci naučili nenechávat svoje peníze jen ležet na běžných účtech. Aktivně už investuje 55 procent lidí proti 41 procentům před dvěma lety, ukázal průzkum České spořitelny a portálu Evropa v datech. Přesto má stále mnoho lidí z investic obavy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle Indexu prosperity a finančního zdraví jsou investice ztrátové jen pro čtyři procenta Čechů, pro jedno procento dokonce výrazně ztrátové. Pro 42 procent Čechů je investování naopak ziskové a daří se jim porážet inflaci, a dalších 37 procent tvrdí, že z něj sice zisk mají, ten ale nedosahuje inflačních hodnot.

Nejoblíbenějším nástrojem pro zhodnocování peněz ale stále zůstávají spořicí účty, které využívají tři čtvrtiny Čechů. Přestože výnosy z nich sotva porazí inflaci, představují pro řadu lidí stabilitu a jistotu. Oblíbené je také penzijní spoření. Na třetím místě jsou investice do akcií, ETF fondů, dluhopisů nebo podílových fondů.

Většímu využívání investičních nástrojů Čechům brání zejména strach ze ztráty peněz nebo jejich současný nedostatek. Naopak důvodem pro investování je nejčastěji snaha zhodnotit své finance, zajistit si lepší budoucnost či chránit se před inflací. Třetina investujících si investicemi snaží zajistit finanční nezávislost a pasivní příjem.

Díky DIP a digitalizaci se už Češi investic nebojí

Za rostoucím zájmem o investice podle ekonoma Dominika Stroukala nestojí pouze inflační šok minulých let, ale širší strukturální proměna společnosti.

„Zatímco vysoká inflace posloužila jako nezbytný budíček, trvalost tohoto trendu zajistila kombinace snadno dostupných mobilních aplikací a zavedení Dlouhodobého investičního produktu, který investování definitivně legitimizoval a daňově srovnal jako standardní nástroj zajištění na stáří,“ říká.

Svou roli podle Stroukala sehrály i banky, které se rychle přizpůsobily trendům digitalizace investování a začaly nabízet levné a jednoduché investice přímo ze svých mobilních aplikací.

Růst zájmu Čechů o investice vidí i Česká spořitelna. „V meziročním srovnání nám počet investorů vzrostl o dvanáct procent na více než 750 tisíc. Nejčastěji jde o podílové fondy, nicméně vidíme, že od té doby, co má digitální bankovnictví George svoji vlastní investiční sekci, roste počet klientů, kteří nakupují akcie a ETF,“ vysvětluje Lukáš Míka, který je v České spořitelně odpovědný za rozvoj investičních a depozitních řešení.

Za poslední rok zájem o investování v mobilním bankovnictví George vzrostl více než dvojnásobně.

Šest z deseti investorů využívá fondy a ETF

Nejoblíbenějším investičním nástrojem a často i vstupní branou do světa investic jsou pro Čechy investiční fondy nebo ETF včetně penzijních fondů. Využívá je bezmála 59 procent investorů a u lidí do třiceti let je tento podíl ještě vyšší. Přímé nákupy akcií volí přibližně 23 procent investorské populace. Následují investice do nemovitostí a drahých kovů, které se pohybují kolem 18 procent. Na oblíbenosti posilují i kryptoměny.

„Značná část investorů vnímá dnes kryptoměny jako ‚digitální zlato‘ pro diverzifikaci portfolia. Klíčovým milníkem byl rok 2025, kdy evropská regulace MiCA a narovnání daňových podmínek vytáhly v Česku krypto z šedé zóny a dodaly mu punc standardního investičního nástroje,“ doplňuje Stroukal.

Investory baví sledovat finanční výkyvy v mobilu

Dvě třetiny českých investorů mají ve svém portfoliu prostředky v hodnotě do půl milionu korun. Z hlediska frekvence investování patří Češi mezi pravidelné a důsledné. Tři čtvrtiny investující populace vkládají peníze do investic alespoň jednou měsíčně, ukázal průzkum.

„Čtvrtina Čechů kontroluje stav svých zainvestovaných peněz alespoň jednou týdně a pětina téměř denně. Nejčastěji k tomu využívají aplikace v mobilu,“ říká Tomáš Odstrčil, analytik Evropy v datech. „Až pro 89 procent investorů je důležitá možnost sledování vývoje svých investic třeba právě v aplikaci,“ doplňuje

Spořitelna proto připravuje vylepšené intuitivní investování prostřednictvím mobilního bankovnictví. Aby klienti věděli, do čeho jdou, pomoci jim má vzdělávací hra. Ta se nyní testuje.

Průzkum dále ukázal, že stále mnoho lidí spoléhá jen na jeden typ investic. Aktivně totiž své portfolio diverzifikuje 42 procent lidí. „Diverzifikace je jeden z nejdůležitějších principů investování, chrání klienty před velkými propady a zvyšuje šanci na stabilní a dlouhodobý výnos. Diverzifikované portfolio má menší volatilitu: výkyvy jsou mírnější než u portfolia, které stojí jen na jednom typu aktiv,“ upozorňuje David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

