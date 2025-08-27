Češi v prvním pololetí prosázeli přes půl bilionu korun. Dominují hrací automaty

Dominantní podíl na sázkách dlouhodobě mají technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich v prvním pololetí vsadili 402,3 miliardy korun, meziročně o 9,5 procenta víc. Sázky v technických hrách tak činily 78,8 procenta veškerých vkladů do hazardních her. Na výhrách vyplatili provozovatelé technických her 384,3 miliardy korun, meziročně o 9,6 procenta víc.
Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, lidé do nich v prvním pololetí vložili 70 miliard korun. Ve srovnání s loňským prvním pololetím se ale objem sázek snížil o 2,2 procenta. Vyplacené výhry dosáhly 62 miliard korun, meziročně byly nižší o 2,8 procenta.
Nejdynamičtější růst v prvním pololetí zaznamenaly živé hry, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Sázky v nich dosáhly 26,1 miliardy korun, meziročně o 69,1 procenta víc. Podobným tempem rostly i výhry v živých hrách, které se meziročně zvýšily o 74,5 procenta na 23,9 miliardy korun.
Okrajovým segmentem sázek zůstávají loterie. Lidé v nich vsadili 12,3 miliardy korun, což představuje 2,4 procenta veškerých hazardních sázek. U ostatních kategorií hazardních her, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, byl objem sázek v prvním pololetí zanedbatelný.
Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 10,8 miliardy korun.