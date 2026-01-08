„Poptávka domácností po financování bydlení v roce 2025 předčila naše očekávání. Snižování úrokových sazeb, růstový trend na trhu nemovitostí a inovace vedly k vysoké aktivitě kupujících,“ uvedl na tiskové konferenci generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Martin Vašek.
Objem hypoték vzrostl za loňský rok o téměř 50 procent na 380 miliard korun. Více než 300 miliard tvořily hypotéky nové a 78 miliard hypotéky refinancované. Podle místopředsedy předsednictva ČSOB Hypoteční banky Martina Zetka je to zejména kvůli rostoucím cenám nemovitostí.
„Pozorujeme, že výše průměrné hypotéky, která loni činila 4,17 milionů korun, dramaticky roste. Ceny nemovitostí přepisují rekordy a byty meziročně zdražily o 14,5 procenta,“ upozornil Zetek. Největší zájem zůstává v případě mladých lidí a investorů o malometrážní byty. Rodiny pak nejčastěji preferují jednotky o rozloze 3+1 či 3kk. V roce 2026 by se ovšem růstová hranice cen nemovitostí měla obecně pohybovat mezi pěti a osmi procenty.
Rostly i ceny pozemků
Cena stavebních pozemků meziročně vzrostla o 6,1 procento a u domů o 9,2 procenta. „U rodinných domů růst ceny není tak agresivní zejména proto, že se většinou nekupují na investici. Samozřejmě existují domy k pronájmu, ale není to typicky investiční aktivum,“ vysvětlil Vašek. Výrazně se podle něj také zvýšila poptávka po hypotékách na energeticky úsporné bydlení.
Zájem byl patrný i u úvěrů ze stavebního spoření, které činily 62 miliard korun. To je o 29,2 procenta více než v roce 2024. Oblíbenou položkou je také stavební spoření, které je nejvýhodnějším dlouhodobým spořením na trhu.
„Na rozdíl od spořicích účtů, kde banka může sazbu změnit ze dne na den, stavební spoření má garantované zhodnocení po celých šest let. V součtu základního úroku, státní podpory, bonusů a daňových výhod dosahuje zhodnocení kolem 4,5 procenta,“ tvrdí místopředseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny Ladislav Neuhäuser.
V roce 2025 poskytla ČSOB finanční prostředky na koupi bydlení 32 700 domácnostem. Letos by se podle odhadů měl počet klientů zvýšit o deset procent. Banka také předpokládá přibližně třináctiprocentní nárůst u objemu financování na zhruba 502 miliard korun.