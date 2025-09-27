Cesta autem z Aše do bavorského Hofu, vzdáleného přibližně 33 kilometrů, trvá zhruba půl hodiny. Na českou silnici B15 navazuje za hranicemi německá dálnice A93. Každý pracovní den jízdu tam a zpět absolvuje desítka českých zaměstnanců závodu německé společnosti Wilo, která v Hofu vyrábí čerpadla, míchadla a systémy pro zásobování pitnou vodou, odvod odpadních vod a další technologická zařízení.
Výměna starých čerpadel se vyplatila také při rekonstrukci historické budovy pražského Rudolfina, k níž došlo v roce 2015. Sem Wilo dodalo devatenáct oběhových čerpadel.