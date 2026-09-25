Podle Petra Binhacka, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky ministerstva průmyslu, se současná nejistota na trhu neprojevuje jen v ceně ropy. Promítá se do celého dodavatelského řetězce, tedy i do přepravy, provozu rafinerií a zásobování.
„V případě současné krize se bavíme o zdrojové oblasti, která představuje zhruba 20 procent světové produkce a vývozu ropy. Z tohoto pohledu jde o globální krizi,“ řekl Binhack.
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Připomněl, že zásadní jsou takzvané škrticí body námořní přepravy ropy. Vedle Hormuzského průlivu jde například o Suezský průplav, Malacký průliv či Báb-al-Mandab mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Pokud lodě nemohou využít Suezský průplav, musejí obeplouvat mys Dobré naděje. Přeprava se pak prodlužuje o týdny.
Binhack se věnoval hlavně dodávkám surové ropy do Česka a Evropské unie. Česko se podle něj rychle zbavilo závislosti na ruské ropě. Ještě před rokem 2022 pocházela z Ruska zhruba polovina českého dovozu, druhou polovinu tvořila hlavně ropa z Ázerbájdžánu.
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Po posílení ropovodu TAL a navazujícího ropovodu IKL získalo Česko možnost pokrýt celý trh neruskou ropou. V dovozním mixu za rok 2025 měl podle Binhacka největší podíl Ázerbájdžán následovaný Norskem, Kazachstánem a Saúdskou Arábií. Podíl ruské ropy činil osm procent, protože část dodávek proběhla ještě v první části roku.
Ruské rafinerie a cena nafty
Podle Ivana Indráčka, šéfa Unie nezávislých petrolejářů, tlačí cenu nafty vzhůru vedle problémů na Arabském poloostrově i omezení ruského vývozu po útocích na rafinerskou infrastrukturu.
„Rusko dodává na trh asi osm procent světové spotřeby motorové nafty. Když tento objem vypadne, cena samozřejmě roste. Potkávají se tak dva příběhy: situace na Arabském poloostrově a situace v Rusku,“ uvedl Indráček.
Připomněl také význam Černého moře pro evropské zásobování ropou. Dodávky z Kazachstánu a Ázerbájdžánu podle něj představují asi 13 procent evropské spotřeby ropy. Problémy v regionu tak mohou ovlivnit evropský trh, i když nejde o ruskou surovinu.
Cena nafty v Česku se nyní blíží rekordní hodnotě z března 2022, ve středu stála v průměru 49,52 koruny za litr. Benzin nyní stojí 45,91 koruny za litr, dražší byl naposledy v létě 2022. Od minulé středy nafta zdražila o 1,27 koruny a v příštím týdnu podle analytiků její průměrná cena prolomí padesátikorunovou hranici. I proto vláda od října přistoupí k regulaci cen.
Indráček jarní regulaci cen kritizoval. Nelíbí se mu způsob, jakým stát pracoval s údaji o maržích. Ministerstvo financí podle něj zveřejňovalo takzvané indikativní hrubé marže. Ty ale podle něj neukazovaly jen výsledek čerpacích stanic, protože zahrnovaly i distribuci.
„Marže pod korunu včetně distribuce podle mého názoru není správné číslo,“ uvedl Indráček. Provozovatelé si proto vyžádali podklady ministerstva podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Chtěli zjistit, jak úřad výpočty sestavoval.
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Podle něj se ministerstvem zveřejňované marže pohybovaly od necelých tří korun až pod jednu korunu na litr. Zpochybnil také tvrzení premiéra o maržích osm až deset korun na litr. Taková částka může podle něj vyjít při srovnání cen bez DPH s konečnými prodejními cenami včetně daně nebo při porovnání aktuální prodejní ceny s měsíčním průměrem nákupní ceny.
Regulace podle Indráčka nejvíce dopadla na dálniční a prémiové čerpací stanice. Rozdíl mezi jejich cenami a levnějšími pumpami se zmenšil. Někteří provozovatelé tak podle něj buď prodávali s velmi nízkou marží, nebo přicházeli o zákazníky.
Spotřeba pohonných hmot roste
Na českém trhu je celkem 3 213 veřejných čerpacích stanic, z nichž zhruba 1 350 patří nadnárodním společnostem. Zbytek připadá na nezávislý trh. Běžné stanice s nabídkou benzinu, nafty a obchodu provozuje 839 subjektů, přičemž velkých společností je šest.
„Spotřeba pohonných hmot v Česku letos roste. Ceny tedy zatím nikoho nezastavily. Výrazně ale roste spotřeba u velkých firem, zatímco většina nezávislých provozovatelů hlásí propad,“ řekl Indráček.
Indráček se vyjádřil i ke snížení spotřební daně z nafty. Podle jeho propočtu ušetří průměrný řidič při nájezdu kolem tisíce kilometrů měsíčně asi 150 korun. Vyšší ceny nafty přitom podle konzultovaných ekonomů přispívají k meziroční inflaci zhruba 1,2 procentního bodu, snížení daně z 9,95 na osm korun za litr však podle něj inflaci sníží jen minimálně.
„Pokud má vláda obavu z nedostatku nafty, neměla by její cenu uměle snižovat. Vyšší cena vede lidi k úsporám. Zlevnění naopak motivuje k většímu tankování,“ uzavřel Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých petrolejářů.