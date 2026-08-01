Celková spotřeba cigaret v ČR od roku 2021 klesla podle Kristýny Richter ze Sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky o necelou pětinu, na zhruba 11,3 miliardy kusů v loňském roce. Objem nelegálního trhu s tabákovými výrobky ale vzrostl za stejné období ze 480 milionů kusů na asi miliardu. Objem přímo padělaných cigaret v Česku vzrostl od roku 2021 více než trojnásobně na 640 milionů kusů. Trend podle Richter odpovídá i vývoji v Evropě.
Černý trh tvoří jak padělané cigarety, tak cigarety, které byly vyrobeny legálně, ale byly nelegálně dovezené a prodávané bez zaplacení spotřební daně, případně pašovány do zemí, kde nemají legální distribuci. V Evropě tvořily loni téměř polovinu nelegálního trhu právě padělky.
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Celní správa podle ředitele odboru dohledu Generálního ředitelství cel Petra Müllera v letošním a příštím roce plánuje v souvislosti s nelegálním trhem s tabákovými výrobky zintenzivnit a zefektivnit kontrolní činnost ať už prodejen, heren nebo tržnic. Kontroly budou cílit i na nelegální přepravu vybraných výrobků či jejich danění a značení. Celní správa podle něj plánuje vytvoření speciálních regionálních skupin. Kontroly se budou týkat i nelegálních lihovin.
Letos na jaře například celníci z plzeňského úřadu zajistili podle Michala Vosáhla z odboru dohledu celní správy na dálnici D5 v kamionu přes 18 tun surového tabáku bez průvodních dokladů, únik na spotřební dani v tomto případě vyčíslili na téměř 70 milionů korun. Ve městě Chodov při běžné kontrole v provozovně celníci ze stejného úřadu odhalili téměř 300 000 kusů cigaret s předpokládaným únikem na dani 1,5 milionu korun.