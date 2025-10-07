„Stojíme tady už hodinu a půl,“ hlásila v devět ráno paní Hana, která na akci dorazila se svými dvěma dcerami, Elou a Jennifer.
Připomíná to televizní reality show Válka skladů. S tím rozdílem, že lidé nevědí a nevidí, za co utratí své peníze.
„Měla jsem možnost zažít tuto akci v Německu, líbí se mi, je to dobře vymyšlené,“ dodala s tím, že si koupí minimálně tři balíčky. „Využití najdu pro všechno,“ zmínila. „Přála bych si mobil nebo power banku. Budu mít radost, ať už tam bude cokoliv,“ svěřila Ela. Podobně hovořila i Jennifer, která taktéž všechny zakoupené věci hodlá nějak využít.
V balíčcích se podle společnosti King Colis, která akce po Evropě pořádá, může nacházet cokoliv. S trochou štěstí například nový mobil, designové oblečení, značkové hodinky, kosmetika nebo domácí spotřebiče. Firma informovala o případu z Francie, kdy jeden zákazník v balíčku objevil zlatou cihličku, v Itálii pak zase třeba hodinky Rolex.
První pražští zákazníci měli ale spíš skromnější očekávání. „Co bude uvnitř, je mi jedno. Budu spokojená se vším,“ říká paní Eva, která byla s manželem ve frontě hned jako druhá. „Mám ve čtvrtek 60. narozeniny, jdu si vybrat balíček k narozeninám,“ vysvětlila. Plánovala si koupit dva balíčky pro sebe, dva pro manžela.
Útraty i v řádech tisíců
První zákazníky personál pustil do prodejny v deset hodin. Zákazníky před vstupem poučil, že vracet balíčky není možné. Paní Hana s dcerami vybrala šest balíčků a u pokladny utratila dohromady zhruba devět tisíc korun. Balíčky si společně s dcerami rozbalila ihned na místě.
„Jsem velice spokojená,“ okomentovala paní Hana první balíček, ve kterém se nacházelo nářadí. V dalších balíčcích byla například cestovní taška, set-top box či magnetická stavebnice.
Jennifer ve svém balíčku našla chytré hodinky, dětskou vestu do vody, fén a také černá bezdrátová sluchátka. Právě ta jí podle jejího úsměvu udělala největší radost
|
Když nákupní centrum voní, může to být trik. Vábí zákazníky k utrácení
Při rozbalování balíčků ovšem nechyběl ani smích. Například Eldar, který přišel do obchodního centra se svou manželkou Dášou, našel v balíčku mimo jiné i boty na podpatku.
„Největší radost mám z ovladačů,“ řekl Eldar, který měl v boxu mimo jiné třeba také novou hlavici řadicí páky. U některých věcí nicméně tápal, k čemu slouží. „Až se dozvím, co to je, tak z toho taky můžu mít radost,“ řekl se smíchem. Za nákup podle jeho slov nechal u pokladny zhruba dva tisíce korun.
Záhadných a neobvyklých předmětů našli přítomní lidé více – mezi nimi byla například klíčenka s fotkou cizího páru, návnady na ryby či Mercedes pásy. Někteří také tápali, k čemu slouží „ledvinka zvláštního tvaru.“ O tu projevila zájem zákaznice Dáša, která vysvětlila, že jde o bederní nosítko pro děti.
|
Co vše skončí v popelnici. Pražské obchodní centrum zkoumalo vlastní odpadky
„Vždy, když spouštíme náš koncept v nové zemi, lidé jsou velmi zvědaví a chtějí si ho vyzkoušet. Někdy se fronty první den natáhnou i na více než tři hodiny. V Praze se na akci už zaregistrovalo přes tisíc lidí, takže víme, že otevření bude velmi rušné,“ avizoval v pondělí odpoledne Killian Denis, spoluzakladatel společnosti King Colis, která od roku 2023 ztracené balíky vykupuje a dává jim druhý život.
Do Prahy podle informací společnosti dorazilo celkem 10 tun ztracených zásilek, což odpovídá přibližně 30 000 balíčkům různých velikostí. „Nejčastěji pocházejí z Francie, Nizozemska, Španělska, Švédska a Německa. Je možné, že některé zásilky pocházejí i z Česka nebo do Česka směřovaly,“ řekl Denis.
K dispozici jsou pro zákazníky dva druhy balíčků, a to standardní a prémiové. Balíky se prodávají podle váhy. Cena standardního balíčku je 50 korun za 100 gramů, 100 gramů prémiového balíčku vyjde na 75 korun. Balíček je možné si vybrat a množství balíků na osobu není nijak omezeno. Na výběr balíčku mají zákazníci maximálně deset minut. Před zaplacením není možné balíček otevírat.
„Časový limit deset minut je součástí celé zážitkové koncepce. Cílem je dodat nakupování trochu napětí a impulzivnosti – a také zajistit plynulý průchod pop-up prostorem,“ zmínil Denis.
|
Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání
V Centru Černý most bude místo otevřeno do neděle 12. října, a to každý den od 10 do 20 hodin. Zákazníci si předem mohou zakoupit takzvaný fast pass, který umožňuje přednostní vstup. Cena speciálního lístku je 15 eur (365 Kč).
Koncept prodeje ztracených balíčků přináší do Prahy francouzský startup King Colis, který od roku 2023 ztracené balíky vykupuje a dává jim druhý život. Podle společnosti se ztratí každoročně po celé Evropě miliony online objednávek, nejčastějším důvodem je špatná adresa.
Startup prodává ztracené balíčky na webu a také na fyzických místech v jiných evropských zemích. Tento týden týden mohou ztracené zásilky zákazníci nakoupit také v nákupním centru Väla Centrum ve městě Helsingborg na jihu Švédska, příští týden pak v centru Nueva Condomina ve španělském městě Murcia a také v centru Milanofiori v italském městě Assago, které se nachází nedaleko Milána. Společnost King Colis věří, že se vrátí zpátky do České republiky.