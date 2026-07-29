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Černý den technologických gigantů. Kvůli AI horečce se na burze přelévají biliony dolarů

Barbora Sedláková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Investoři do technologických akcií mají důvod k nervozitě. Minulý týden se tržní hodnota těch největších firem v oboru propadla o osm set miliard dolarů kvůli nespokojenosti s oznámenými hospodářskými výsledky Alphabetu (Google) a Tesly. Jestli byla panika předčasná, se ukáže tento týden, kdy mají zisky zveřejnit další čtyři technologičtí giganti. Pokud trhy nepřesvědčí, může tzv. Velká sedmička odepsat ještě další bilion.
„Očekávání trhu se dostala do bodu, kdy skvělé výsledky firem už nestačí.“

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