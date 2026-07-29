„Očekávání trhu se dostala do bodu, kdy skvělé výsledky firem už nestačí.“
Černý den technologických gigantů. Kvůli AI horečce se na burze přelévají biliony dolarů
OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch
Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...
Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří
Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...
Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea
Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...
Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi
Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovaly proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Menys Turisme, Més Vida (méně...
Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš
Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok...
Zájem o bankomaty v Česku klesá. Posiluje ale cashback, hlavně na venkově
Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů postupně klesá. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty se v roce 2023 uskutečnilo v tuzemsku 147 milionů výběrů, loni to už bylo jen 131 milionů. Klesající...
Černý den technologických gigantů. Kvůli AI horečce se na burze přelévají biliony dolarů
Investoři do technologických akcií mají důvod k nervozitě. Minulý týden se tržní hodnota těch největších firem v oboru propadla o osm set miliard dolarů kvůli nespokojenosti s oznámenými...
Meta čelí tisícům žalob. Ve hře jsou miliardy i změny Facebooku a Instagramu
Meta poslední měsíce sice investuje obrovské částky do rozvoje umělé inteligence, zároveň ale musí řešit lavinu žalob ve Spojených státech. Firma čelí obvinění, že její sociální sítě poškozují...
Křetínského firma je jako první česká mezi 500 největšími společnostmi na světě
Skupina EP Group (EPG) českého miliardáře Daniela Křetínského se jako první česká firma dostala mezi 500 největších společností na světě. V žebříčku Fortune Global 500 amerického ekonomického listu...
LVMH hlásí růst po dvou letech. Luxus ale stále zachraňují hlavně šperky
Největší světová skupina vyrábějící luxusní zboží LVMH se po dvou letech vrátila k růstu ve své nejdůležitější divizi módy a koženého zboží. Výsledky však ukázaly, že oživení je stále křehké. Firma...
Tisíce lidí přicházejí o peníze na penzi. O příspěvek si neřeknou, ukázal průzkum
Zaměstnanci v rizikových profesích mají ze zákona nárok na příspěvek na penzijní spoření. Velká část z nich o něj ovšem v práci dosud nepožádala, ukázal průzkum Unie zaměstnavatelských svazů a...
Účet za dětský pudr. Johnson & Johnson zaplatí za zdravotní spory 117 miliard
Americký kosmetický gigant Johnson & Johnson, jeden z největších světových výrobců zdravotnických produktů, se chystá udělat tečku za vleklou právní bitvou. Za urovnání desítek tisíc žalob, které...
Kvůli sladkosti s mákem v Abú Zabí zatkli cestujícího, vezl ji jako dárek
Z malého dárku pro přátele z rodné Indie se stal ve Spojených arabských emirátech problém a důvod k zatčení. Indický cestující přivezl letadlem malé kuličky z čerstvého sýra zvané raskadam obalené v...
Digitalizace pokračuje. Elektroenergetické datové centrum spouští nové služby
Nově nemusí majitelé fotovoltaik vyrobenou elektřinu hned spotřebovat nebo levně odevzdat. V případě zájmu ji mohou začít chytře ukládat, pronajímat kapacitu své baterie a také se zapojit do...
Západ se předhání v přesunu výroby výbušnin domů. Uskutečnit to nebude snadné
Odvětví výroby výbušnin zažívá nebývalý rozmach. Vlády západních států momentálně uvolňují značné finanční prostředky s cílem přesunout produkci zpět domů. Členské státy NATO zahajují nejméně...
Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš
Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok...
Firmy začínají znovu nabírat. Navzdory předpovědím, že AI připraví lidi o práci
Velcí američtí zaměstnavatelé dlouho označovali nábor nových zaměstnanců za nákladné řešení, k němuž se uchýlí až v krajním případě. Teď ale obracejí. Společnosti od železničního gigantu CSX až po...