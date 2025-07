Drát, který odpojil polovinu Čech. ČEPS zveřejnil snímky poškozeného vedení

Dlouhé lány zlátnoucí obilí úrodného Žatecka jen tu a tam naruší zelené koruny stromů porůznu roztroušených remízků. Idylickou krajinu u vesničky Kličín protíná i 400kV vedení zvláště vysokého napětí. A právě zde, u stožáru 35/36, se minulý pátek devět minut před polednem přetrhl jeden z kabelů. Za pár minut bylo přes milion odběratelů v několika krajích Česka bez elektřiny.

Přetržený vodič, u kterého celý výpadek začal, je na fotografiích ČEPS dobře patrný. Proč však praskl, zatím jasné není. Podle předsedy představenstva ČEPS Martina Durčáka vedení přetížené nebylo a vyloučená je už i verze, že by ho někdo úmyslně poškodil. Přesná příčina přetržení se tak zatím zkoumá.

Celá přenosová soustava před výpadkem fungovala spolehlivě. „Pokud by nedošlo k téměř souběžnému výpadku dalších částí soustavy, výpadek linky V411 by neznamenal vybočení z povolených mezí provozu,“ řekl Durčák. Za normálních okolností by tak podle něj roztržení kabelu na lince nevedlo k dalším výpadkům.

Durčák však na tiskové konferenci upozornil, že linka V411 měla výpadek už loni v listopadu. Tehdy ovšem žádné další potíže nenásledovaly a ČEPS vedení standardně opravil. Nyní společnost spustila mimořádné kontroly klíčových elektrických vedení za využití termovize a plánuje i další speciální prohlídky.

Vyšetřování příčin blackoutu bude podle dřívějších informací ČEPS trvat několik týdnů. Kromě ČEPS a distributorů se do něj zapojí také další experti, například z Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) nebo techničtí odborníci.