Podle nejnovějšího desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy (PS) pro období až do roku 2034 půjde podle ČEPS o investice v průměru osm miliard korun ročně, přičemž v nejbližších dvou až třech letech by měly vyskočit až na 14, případně až na 18 miliard Kč. Po roce 2028 by měly začít klesat.
Předchozí plán do roku 2031 přitom počítal s průměrnými ročními výdaji pět miliard korun. Zástupci vedení společnosti představili v ústředí ČEPS nově vydaný dokument „Desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2025–2034".
Koncepce rozvoje přenosové soustavy
Rozvoj přenosové soustavy odpovídající predikovanému růstu spotřeby elektřiny v jednotlivých regionech ČR a s ním rostoucím požadavkům na přenosové kapacity včetně požadavků plynoucích z mezistátní spolupráce.
Obnova zařízení podle vyhodnocení jeho stavu.
Zajištění spolehlivosti přenosových služeb.
Za vyššími investicemi stojí dekarbonizace, a to především plnění Zelené dohody pro Evropu. Mění se i charakter výrobních zdrojů a spolu s tím i potřeby přenosu výkonu z elektráren i ze záložních zdrojů, pokud obnovitelné zdroje energie jako fotovoltaické a větrné elektrárny výkon právě nedodávají.
Zvyšují se nároky na schopnost přenosové soustavy dopravovat vyrobenou elektřinu ke spotřebitelům, ale i na dispečerské řízení soustavy. A mění se i charakter spotřeby elektrické energie.
Zmiňovaných 80 miliard korun představuje investice ze strany státu. Další miliardy budou muset vložit společnosti zabývající se distribucí elektřiny, mezi které patří ČEZ Distribuce, největší distributor pokrývající většinu území Čech a severní Moravy, EG.D zajišťující distribuci především v Jižních Čechách a na jižní Moravě a PREdistribuce, která se stará o distribuční síť na území hlavního města Prahy.
Spotřeba elektřiny poroste
Hlavním úkolem desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy České republiky je podle ČEPS zajistit spolehlivé dodávky elektřiny i v době, kdy se významně mění struktura její výroby. Dokument odráží klíčové trendy, které v příštích letech ovlivní podobu české energetiky. Patří mezi ně rozvoj fotovoltaických elektráren, větrných elektráren a akumulace, rostoucí počet elektromobilů a tepelných čerpadel a zároveň útlum výroby elektřiny z uhlí.
„V důsledku změn energetiky poroste spotřeba elektřiny, a to nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a dopravě, v nichž probíhá dekarbonizace. Současně se zvýší význam přeshraničních spojení,“ řekl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS. Jak dodal, Česká republika musí být schopna exportovat i importovat elektřinu. „Přenosová soustava je už dnes propojena se všemi sousedními státy a tyto vazby bude proto nutné i nadále posilovat,“ zdůrazňuje Vnouček.
Klíčovými investičními projekty jsou výstavba transformovny Praha Sever včetně napojovacího vedení V409/419, která má spolu se zdvojením vedení Čechy Střed–Chodov V415/495 zajistit bezpečné a spolehlivé napájení Prahy a podle ČEPS umožnit její další budoucí rozvoj.
Pro dostatečnou kapacitu na Vysočině a zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu z elektrárny Temelín připravuje ČEPS investiční akce výstavby nového dvojitého vedení Kočín–Mírovka V406/407 a transformovny Leskovice.
Další oblastí, které se plán věnuje, jsou přeshraniční projekty. Patří mezi ně například nové vedení mezi Českou republikou a Slovenskem nebo posílení přenosové trasy mezi západními a jižními Čechami. Tyto stavby mají pomoci nejen českým spotřebitelům, ale i celé střední Evropě. „Umožňují pružnější obchod s elektřinou a podpoří efektivnější využití obnovitelných zdrojů,“ uvedl místopředseda představenstva ČEPS Vnouček.
Desetiletý plán rozvoje a údržby přenosové soustavy vytváří ČEPS každé dva roky podle energetického zákona, která vychází z evropské legislativy. Při jeho tvorbě musí vzít v úvahu všechny účastníky trhu. Predikce výkonového zatížení v jednotlivých letech vychází z vývojové řady minulých let a ze znalostí respektujících energetickou politiku státu.
„Na začátku je úvaha, odkud a kam potečou toky soustavy, čili kde budou zdroje a kde bude spotřeba. Druhá část plánu se věnuje predikcím, jak bude vypadat spotřeba,“ přiblížil proces vzniku desetiletého plánu ČEPS Vnouček. Rovněž se musí zohlednit požadavky a závazky vyplývající ze skutečnosti, že přenosová soustava ČR je součástí mezinárodního propojení. Základním cílem rozvoje PS je udržení požadované úrovně a spolehlivosti přenosových služeb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu koncem dubna dospělo k závěru, že plán rozvoje přenosové soustavy pro období 2025–2034 naplňuje požadavky na rozvoj přenosové soustavy na národní úrovni i v rámci mezinárodní spolupráce provozovatelů přenosových soustav. „Jeho realizace zajistí spolehlivý provoz přenosové soustavy a bezpečné dodávky elektřiny zákazníkům,“ uvedlo MPO ve své tiskové zprávě.
Koncem července schválil plán Energetický regulační úřad (ERÚ), podle kterého společnost ČEPS v předloženém Desetiletém plánu dostatečně a konkrétně specifikovala opatření přijímaná s cílem zajistit přiměřenou kapacitu přenosové soustavy. „A to tak, aby odpovídala požadavkům nezbytným pro zajištění bezpečných dodávek elektřiny,“ uvedlo ERÚ.