OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak ČEPS posuzoval význam Chvaletic a Počerad

  13:58
ČEPS, státní správce elektrizačních sítí, vydal analýzu, ve které doporučuje uzavření uhelné elektrárny Počerady a pokračování provozu dvou bloků elektrárny Chvaletice. Společnost také zveřejnila sadu otázek a odpovědí, které se k vyhodnocení vztahují. Redakce iDNES.cz je zveřejňuje ve zkrácené podobě.

Elektrárna Počerady pochází z počátku 70. let minulého století. V roce 1994 došlo k odsíření dvou bloků a v roce 1996 byly dány do provozu zbývající tři odsířené bloky. | foto: Jakub Bartoška / Krajem uhlí

1 Kterých elektráren se hodnocení týká?

Hodnocení se týká uhelných elektráren Chvaletice a Počerady a uhelné části teplárny Kladno. Naopak plynové bloky v Kladně ČEPS neposuzoval.

2 Jaký je hlavní cíl analýz ČEPS?

Cílem je ověřit, zda plánované odstavení zdrojů může vést k překročení bezpečných provozních mezí elektrizační soustavy. Pokud by takové riziko existovalo, ČEPS zároveň hodnotí, po jakou dobu by mohlo nastat a jakými opatřeními by se mu dalo předejít. Výsledky slouží jako odborný podklad pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, který vydává konečné rozhodnutí o dalším provozu elektráren.

Dva bloky v Chvaleticích zachovat, doporučil ČEPS. Počerady mohou zavřít

3 Z jakých hledisek ČEPS dopady posuzuje?

ČEPS hodnotí dopady odstavení elektráren ve třech oblastech:

  • zdrojové přiměřenosti, tedy z pohledu dostatku elektřiny k pokrytí spotřeby
  • dostupnosti služeb výkonové rovnováhy, které ČEPS využívá k udržení stability frekvence a dostatečného výkonu
  • systémové přiměřenosti, tedy toho, zda je soustava technicky stabilní, jak zvládá poruchy a obnovu soustavy po rozsáhlém výpadku dodávek elektřiny

Předmětem hodnocení naopak nejsou ekonomické ani cenové dopady ukončení provozu elektráren. Zpráva se nezabývá dopady na ceny silové elektřiny, náklady služeb výkonové rovnováhy ani širšími ekonomickými důsledky odstavení výrobních zdrojů. Nehodnotí ekonomickou rentabilitu výrobny ani ekonomickou výhodnost jejího dalšího provozu.

4 Jaký byl výpočetní horizont analýz?

Všechny analýzy byly provedeny pro rok 2027.

5 Jaký je závěr analýz a co ČEPS doporučuje?

ČEPS dospěl k závěru, že Česká republika bude mít i po odstavení hodnocených zdrojů dostatek elektřiny a dostatečné kapacity pro zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou.

Napětí a jalové výkony

Napětí v síti musí zůstat v přesně daných mezích, jinak hrozí poruchy nebo blackout.

Velké elektrárny přispívají k řízení napětí dodávkou jalového výkonu. Jejich odstavení může tuto schopnost oslabit.

Po plánovaném odstavení zdrojů bude Česká republika schopna pokrýt svou spotřebu elektřiny z domácí výroby a dovozu ze zahraničí a nebude překročena norma spolehlivosti. Stejně tak nebyl zjištěn problém v oblasti služeb výkonové rovnováhy.

Analýzy však ukázaly, že úplné odstavení elektrárny Chvaletice by v některých provozních stavech mohlo vést k problémům s řízením napětí v severní části přenosové soustavy, ke zvýšenému riziku přetížení vybraných vedení a ke zhoršení schopnosti obnovy soustavy v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.

Z těchto důvodů ČEPS doporučuje zachovat v provozu dva bloky elektrárny Chvaletice.

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

6 Jaká je role Chvaletic při obnově soustavy?

Některé elektrárny jsou klíčové pro tzv. start ze tmy, tedy obnovení dodávek po rozsáhlém výpadku. Elektrárna Chvaletice je jako tzv. blok obnovy soustavy schopna obnovit svůj provoz podáním napětí z blackstartového zdroje (přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně), vytvořit tzv. ostrovní provoz a podat napětí dalším elektrárnám, které samy start ze tmy neumějí.

Dále lze takový zdroj využít pro obnovu napájení klíčové spotřeby v distribučních soustavách. To je zásadní v situaci, kdy dojde k rozsáhlému výpadku dodávek elektřiny a velká část přenosové soustavy je bez napětí. Analýzy ukázaly, že odstavení Chvaletic by zhoršilo schopnost rychle a bezpečně obnovit provoz soustavy.

7 Co říká tzv. kritérium N-1?

Kritérium N-1 říká, že soustava musí bezpečně fungovat i při výpadku jednoho důležitého prvku, například vedení nebo transformátoru. Pokud by jeden prvek vypadl a došlo k přetížení jiných částí sítě, kritérium by nebylo splněno. Dopady odstavení elektráren Chvaletice a Počerady se soustřeďují hlavně na vedení zvlášť vysokého napětí (400 kV) v jejich blízkosti. Bez odstávek vedení kritérium N-1 splněno je, ale po započtení nevyhnutelných plánovaných odstávek se objevují stavy, kdy je kritérium N-1 porušeno.

Analýzy ukázaly, že ukončení provozu elektrárny Chvaletice a Počerady je problematické z hlediska plnění kritéria N-1, naopak ukončení provozu uhelné části teplárny Kladno nebude mít na plnění kritéria N‑1 dopad. Vzhledem k výše uvedené potřebě zachovat provoz elektrárny Chvaletice pro oblasti řízení napětí a obnovu soustavy po rozsáhlém výpadku, doporučuje ČEPS zachovat dva bloky elektrárny Chvaletice.

8 Zůstane elektrárna Chvaletice v plném provozu?

Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy vyžaduje dočasně udržet v provozu dva ze čtyř bloků elektrárny, a to v omezeném technickém režimu, který zajistí potřebné systémové služby. Nejde o plnou výrobu elektřiny, ale o provoz bloků dle vyžádání ČEPS.

Rozvodná elektrická síť je kvůli mrazům pod rekordním náporem, uvádí ČEPS

9 Jak dlouho bude nutné Chvaletice zachovat v provozu?

Zpráva hodnotí rok 2027. Případné pokračování v dalších letech bude předmětem dalších analýz ČEPS.

10 Jaký bude nyní další postup?

ČEPS podle platné legislativy předložil výsledky hodnocení Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli zdrojů a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že z hodnocení vyplynula nezbytnost pokračování provozu dvou bloků elektrárny Chvaletice, ČEPS předala ERÚ a výrobci rovněž návrh technických podmínek a rozsah provozu, a to ve formě návrhu smlouvy o službě poskytnutí výkonu tak, jak jí ukládá zákon.
Konečné stanovisko o dalším provozu elektráren včetně ekonomických aspektů vydává ERÚ. Hodnocení ČEPS slouží jako odborný podklad pro jeho rozhodnutí.

Nejčtenější

Akční letáky
