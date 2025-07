Vyšetřování rozsáhlého výpadku elektřiny, k němuž došlo v Česku v pátek, bude trvat několik týdnů. Kromě provozovatele přenosové soustavy ČEPS a distributorů se do něj zapojí také další experti,...

České dráhy představily nové sezonní menu, které si v restauračních vozech cestující mohou vychutnat až do konce listopadu. Letní nabídku opět připravila Asociace kuchařů a cukrářů ČR ve spolupráci s...

Novoborská sklárna Crystalex CZ vyčísluje škody po pátečním rozsáhlém výpadku elektřiny, půjdou do milionů korun. K tavení skla využívá sklárna na rozdíl od jiných výhradně elektřinu.

Po více než sto letech si obyvatelé Paříže i turisté mohou zaplavat v Seině, a to dokonce s výhledem na Eiffelovku. Začátkem července totiž město oficiálně otevřelo tři koupaliště, jejichž...

Zakázek je tolik, že jsme je letos museli odmítat, říká výrobce tavených sýrů

Nýrská společnost Tany vyrábějící například tavený Šumavský sýr, plánuje do pěti let zvednout obrat na více než trojnásobek a vyvážet sýry do zahraničí. Nejspíš se postaví nová hala, říká jednatel...