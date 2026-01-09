Rozvodná elektrická síť je kvůli mrazům pod rekordním náporem, uvádí ČEPS

  12:37
Česká rozvodná elektrická síť byla ve čtvrtek kvůli mrazům pod největším náporem za posledních pět let. Hrubá okamžitá spotřeba dopoledne překonala 12.000 megawattů (MW) a přiblížila se tak k rekordnímu zatížení 12.226 MW z 21. února 2021. Většinu spotřeby pokryly tepelné, plynové a jaderné zdroje, mírně přispěly i solární elektrárny. Na sociální síti X o tom informoval státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS.
Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026)

Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026) | foto: Petr Bílek, MF DNES

Pražské služby odklízejí sníh na Karlově mostě. (9. ledna 2026)
Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)
Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)
Hasiče při likvidaci nočního požáru elektrorozvodny v Krásnu na Sokolovsku...
Noc ze středy na čtvrtek byla v České republice zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů nad mořem byl kolem minus 12,5 stupně Celsia. Na šesti stanicích měřících déle než 30 let bylo překonáno dosavadní teplotní minimum.

„Aktuální mrazy zvedají spotřebu tepelných čerpadel, přímotopů a dalších elektrických zdrojů vytápění,“ uvádí ČEPS. Nejvyšší hrubé zatížení sítě, tedy včetně vlastní spotřeby elektráren, provozovatel soustavy zaznamenal ve čtvrtek krátce po 10:00.

Mrazivé počasí zvýšilo spotřebu energií, odběr plynu stoupl o čtvrtinu

Většinu spotřeby pokryly podle ČEPS jaderné, tepelné a plynové zdroje a to z 89 procent. Také uhelné elektrárny jedou naplno a podle některých zdrojů na nezvyklý kontinuální denní provoz musí v nejhorším naskakovat i paroplynové elektrárny. Je to flexibilní zdroj, který se v průběhu roku spíše používá pro vyrovnávání špiček v soustavě. I přes zimu ale mírně přispěly i fotovoltaické elektrárny, které měly podíl kolem šesti procent.

Spotřeba elektřiny a plynu roste

Během mrazů výrazně stoupá spotřeba energií kvůli zvýšenému vytápění, což přináší rekordní zatížení pro distribuční soustavy jako ČEPS, ale také EG.D a PREdistribuce, které musí reagovat na masivní odběr elektřiny a plynu. Největší dodavatelé (ČEZ, E.ON, innogy) a distributoři jsou připraveni na tyto špičky, ale provozovatelé systémů hlásí historická maxima spotřeby, která překonávají dosavadní rekordy.

Sněžení v Česku: pásmo se přesouvá na východ. Dálnice zastavily nehody

Odběr zemního plynu proti stejnému období v loňském roce stoupl téměř o čtvrtinu, uvedl největší distributor plynu GasNet. Ve srovnání s přelomem roku před dvěma lety je spotřeba vyšší až o polovinu. O jednotky procent vzrostl i odběr elektřiny, potvrdily ČEZ či EG.D.

V posledních dnech se teploty po celé České republice drží pod bodem mrazu. Část země v pátek brzo ráno zasáhlo také intenzivní sněžení, které postupovalo ze západu Čech do dalších krajů. Sněžení na řadě míst komplikuje dopravu. Mrazy mají pokračovat i během víkendu a na začátku příštího týdne.

