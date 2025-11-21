Do cvičení Hradba 2025 se zapojilo téměř 1 000 profesionálních vojáků a více než 2 000 vojáků aktivní zálohy. Cílem bylo prověřit připravenost k obraně státu, ochranu kritické infrastruktury a zajištění podpory aliančních jednotek při jejich přesunech. Na jeho zabezpečení se podílely orgány státní správy, samosprávy, Policie ČR a složky integrovaného záchranného systému.
Cvičení mělo za úkol především procvičit ochranu kritické infrastruktury státu – tedy objektů a zařízení, které jsou klíčové pro chod země v krizové situaci. Šlo například o elektrárny, dopravní uzly, sklady pohonných hmot nebo telekomunikační centra. „Vojáci měli za úkol trénovat zajištění podpory aliančních jednotek, které by v případě potřeby procházely přes naše území,“ řekl zástupce velitele Teritoriálních sil AČR a řídící cvičení plukovník Jaroslav Hrabec.
Společnost ČEPS se jako významný subjekt kritické infrastruktury účastní součinnostních cvičení s Armádou České republiky pravidelně a dlouhodobě. „Přípravě na řešení možných mimořádných krizových situací, které by mohly ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy, věnujeme maximální úsilí,“ potvrdil Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost společnosti ČEPS.
Do cvičení byly zapojeny rozvodny Babylon, Bezděčín, Kletné, Kočín, Krasíkov, Nošovice, Opočínek, Otrokovice, Řeporyje, Vernéřov a Vítkov. V jejich okolí působili vojáci Aktivní zálohy z krajských vojenských velitelství Liberec, Ostrava, České Budějovice, Pardubice, Zlín, hl. m. Prahy, Ústí nad Labem a Karlovy Vary.
Důležitá spolupráce s energetiky
Cvičení se uskutečnilo také na vybraných elektrárnách ČEZ a na osmi transformovnách, které provozuje společnost ČEZ Distribuce. „Přípravy probíhaly nicméně v průběhu celého letošního roku, kdy se řešily specifické požadavky jednotlivých krajských vojenských velitelství, jako například zajištění zázemí pro vojáky, stanovení kontrolních propouštěcích míst, připojení k elektřině i proškolení vojáků BOZP,“ uvádí Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ.
Podle bezpečnostního ředitele ČEZ Distribuce Radomíra Valici je každé cvičení, ať již kalamitní nebo i armádní typu Hradba, dobrou prevencí, jak nejen ochránit bezpečnost státu, ale i zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob. „Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny zákazníkům,“ dodává Valica.
Zástupci kritické energetické infrastruktury Česka se shodli, že účast na cvičení Hradba 2025 představovala pro jejich společnosti další krok v systematickém zvyšování bezpečnosti přenosové soustavy a připravenosti na možné krizové situace.