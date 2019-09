Ceny stoupají rychleji, než chce ČNB. Růst táhne bydlení

Z kategorie bydlení jdou nahoru ceny nájmů, vodného a stočného a dražší potraviny a nealkoholické nápoje. Naopak levnější byly oděvy a pohonné hmoty, uvedl Český statistický úřad. Analytici očekávali zpomalení inflace na 2,8 procenta.

Za rok stouply ceny brambor o 38,2 procenta, ceny elektřiny o 9,9 procenta, tepla o 4,9 procenta a lihovin o 6,2 procenta. V srpnu si Češi připlatili i za dovolené, navíc vydali o 7,8 procenta.

Podle Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ING Banky, se inflace bude do konce roku držet na třech procentech a v příštím roce zpomalí jen mírně kvůli daňovým změnám. Zvýšit se mají sazby spotřební daně z lihovin, z tabáku a také z hazardních her, zejména loterií.

ING odhaduje, že v roce 2020 bude inflace na úrovni 2,5 procenta.

Optimální úroveň stanovená Českou národní bankou jsou tři procenta. Podle Seidlera na to teď ČNB reagovat nebude. „Předpokládáme, že sazby zůstanou v letošním roce na současné úrovni. Trh začíná díky globálnímu vývoji sázet i na snižování sazeb ČNB, a to zejména z titulu očekávaného snižování sazeb ze strany Fedu i ECB, v půlročním horizontu je to však v případě tuzemské ekonomiky předčasné,“ uvedl ekonom.

Pravděpodobnější je podle něj snížení úrokových sazeb až ve druhé polovině příštího roku.