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Ceny pozemků letí vzhůru, rekordmanem je Jeseník

Veronika Doskočilová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Milan PeteleMF DNES

Nárůst zájmu o vlastní bydlení či o krátkodobé pronájmy žene vzhůru cenu stavebních pozemků. Zájemci se už soustředí i na dříve přehlížené lokality, kde tak ceny parcel za deset vzrostly i o stovky procent. Z dat projektu Realiťák roku a CEMAP vyplývá, že průměrná cena za metr čtvereční v roce 2016 činila 814 Kč/metr čtvereční, zatímco letos už vystoupala na 2 615 korun. Procentuální nárůst tak překračuje 220 procent.

Růst o více než dvě stě procent za deset let je podle expertů velký skok. „Neoznačil bych ho za běžný ve smyslu normální inflace nebo plynulého vývoje trhu. U pozemků ale zároveň nejde o úplně překvapivý vývoj, protože se v poslední dekádě potkalo několik silných faktorů najednou,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz.

Svou roli hraje určitá exkluzivita. Stavební pozemky jsou omezené a nové nevznikají snadno. Musí se změnit územní plán, který pozemky označí za stavební. Zároveň po pandemii koronaviru extrémně vzrostla poptávka po vlastním bydlení všeho druhu. Ideálně mimo nejdražší centra. „Část domácností začala hledat parcelu jako cestu k vlastnímu bydlení, často i s představou postupné výstavby,“ dodává Makovský.

Nejdražší jsou pozemky tradičně v Praze a v Brně. Podle údajů z letošního června se v Praze prodávají pozemky v průměru za 20 380 Kč/m2. Následuje Brno, kde stojí pozemky v průměru 10 717 Kč/m2. Třetí je Praha-východ s průměrnou cenou 7 978 Kč/m2 a následuje Praha-západ s 7 904 Kč/m2.

Pozemky v lokalitách Praha-východ a Praha-západ jsou tak přibližně o šedesát procent levnější než Praha samotná, jde totiž o odlišné typy trhu. „V Praze je stavební pozemek extrémně vzácná komodita. Pozemků pro individuální bydlení je málo, často mají specifickou hodnotu danou možností intenzivnější výstavby, napojením na městskou infrastrukturu, dostupností MHD, škol, služeb a obecně prestiží pražské adresy,“ popisuje Makovský.

Naproti tomu Praha-východ a Praha-západ jsou často vnímány jako příměstské a venkovské rezidenční lokality. „Kupující tam často řeší dojezd, kapacitu škol a školek, dopravní napojení, kanalizaci, vodu, místní regulace nebo to, zda obec další výstavbu vůbec podporuje,“ vyjmenovává Petr Makovský. Cena je nižší než v Praze, ale rozhodně to neznamená, že by šlo o slabý trh.

Ačkoli jsou ale nejdražší pozemky v Praze a v Brně, největší cenové skoky se odehrály jinde. Zdaleka nejvíce vzrostly ceny za metr čtvereční na Jesenicku. V červnu roku 2016 se dal v tomto okrese koupit pozemek s průměrnou cenou 257 Kč/m2. Letos v červnu činila průměrná cena 1 460 Kč/m2.

Skokan Jeseník

Ačkoli v porovnání s jinými okresy nemusí současná průměrná nabídková cena vypadat nijak astronomicky, růst už dramatický je. Průměrná nabídková cena poskočila za deset let o 468,1 procent. Částečně za to mohla pandemie koronaviru.

„Lidé začali mnohem více cestovat z měst za klidem. Jesenicko je navíc skvěle dostupné hned ze tří krajů a čím dál populárnější je i pro Poláky. Vysoká poptávka tlačí na nabídku, která zdražuje a rozšiřuje se,“ říká certifikovaný realitní zprostředkovatel Jan Chudý.

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Dalším důvodem je změna územního plánu z roku 2023. Po ní bylo možné připravit řadu nových stavebních parcel. „Místní obyvatelé i investoři ze širokého okolí toho hned využili a začali skupovat, rozparcelovávat a stavět či přeprodávat co se dalo,“ popisuje Chudý.

Roli hrají i pronájmy přes internet

A svůj vliv mají i krátkodobé pronájmy. Nabízet nemovitost přes moderní platformy je jednoduché a nemovitosti tak přilákaly i tento typ investorů. Zájemci také často chtějí na pozemcích vytvořit zázemí pro chaty či glamping a pronajímat jej. „Objevují se také častěji pražští a brněnští klienti, kteří zde chtějí stavět své víkendové chalupy a ceny pozemků jsou pro ně stále levné. Horská turistika a s tím spojené atrakce jsou lákadlem na pravidelné prodloužené víkendy a dovolené mnoha Čechů i zahraničních návštěvníků,“ dodává Chudý.

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Druhým okresem, kde ceny rostly nejrychleji, je Žďár nad Sázavou. V roce 2016 bylo možné pořídit tu pozemek za průměrnou cenu 462 Kč/m2. Letos je průměrná cena 2 458 Kč/m2. Během 10 let tak místní pozemky zdražily o 432 procent.

Podražilo také Znojmo

Na třetím místě je okres Znojmo, kde pozemky za uplynulou dekádu podražily o 380,1 procent, a to z 433 Kč/m2 na 2 079 Kč/m2. „Zdražení stavebních pozemků na Znojemsku rozhodně odpovídá tomu, co v praxi dlouhodobě pozorujeme. Hlavním důvodem je především omezená nabídka kvalitních stavebních parcel a současně rostoucí poptávka po vlastním bydlení,“ říká Gabriel Miklík, realitní makléř z realitní kanceláře Nemovitosti Znojmo.

Kromě toho cenu zvyšují i ceny stavebních prací a materiálů. Ty totiž zvyšují hodnotu samotných pozemků určených k výstavbě. Na Znojemsku navíc ubývá lokalit, kde je možné bez větších komplikací stavět. Pozemky s vyřešenou infrastrukturou a platným územním plánem jsou proto stále cennější.

„Svůj vliv má i skutečnost, že řada lidí hledá klidnější bydlení mimo velká města, přičemž Znojemsko nabízí dobrou občanskou vybavenost, přírodu i rozumnou dostupnost do Brna či Rakouska,“ myslí si Miklík.

Nejde však jen o zdražení. Celý český trh také výrazně zrychlil, a to zejména za uplynulý rok. Průměrná doba nabízení pozemku před prodejem klesla z 294 dnů v roce 2025 na letošních 118 dnů. Jde tak o meziroční pokles o téměř 60 procent.

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